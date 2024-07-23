Melih Aşık'ın büyük isyanı. Eşlerini boşayıp evlenen CHP'lileri anlattı. Aykut Erdoğdu'nun suçu neydi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Melih Aşık'ın büyük isyanı. Eşlerini boşayıp evlenen CHP'lileri anlattı. Aykut Erdoğdu'nun suçu neydi

Gazeteci Melih Aşık'tan dikkat çeken eleştiri. Bir partinin Belediye Başkanı ile kadın kolları başkanının aşık olabileceklerini ifade eden Melih Aşık, parti başkanını davet edip, ilk kez evlenen gençler gibi davul zurnayla evlenmiş olmalarının doğru olmadığını söyledi.

Cumhuriyet Halk Partili Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ile CHP İstanbul eski İl Kadın Kolları Başkanı Yeşim Yankılıç arasında aşk ortaya çıkınca, her ikisi de boşandı. İşte bu olaydan 1 yıl sonra Akpolat ve Yankılıç nikah masasına oturdu. CHP lideri Özgür Özel'in de katıldığı törenle İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu kıydı.Düğüne çok sayıda CHP'li katıldı. İşte bu düğüne denemiyli gazeteci Melih Aşık'tan eleştiri geldi.

Gazeteci Melih Aşık yaptığı paylaşımda şunları söyledi:

"Bir partinin belediye başkanı kadın kolu başkanına aşık olabilir

Aşkına karşılık bulabilir.

Her iki aşığın büyücek ikişer çocuğu olabilir.

Aşıklar buna rağmen eşlerinden boşanıp birbirleriyle evlenmek isteyebilirler

Bunlara kimse karışmaz

Bunlar duyulmadık şeyler değildir...

Ama bu durumdaki aşıkların , ilk kez evlenen gençler gibi, herkesi davet edip davullu zurnalı düğünle evlendikleri pek görülmemiştir.

Adetten değildir.

Böyle aşıklar gider bir köşede evlenir hayata devam ederler

Ama evliliklerini parti şenliği haline getirmez

Parti büyüklerini davet edip şenliği siyasal gösteriye dönüştürmezler

Parti büyükleri de zafer havaları estirip böylesi birleşmeyi meşrulaştırmazlar.

Bunlar alışılmadık şeyler.

Örf ve adete uymaz

Geleneklerde yeri yoktur."

Melih Aşık'ın eleştirisi gelenek ve göreneklere bu durumun aykırı olduğu yönündeydi. Çünkü CHP lideri Özgür Özel'le birlikte çok sayıda partili katılmıştı. Aşık'a göre bu durum olağan değildi. Hemen akıllara CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun iki yıl önce eşinden boşanıp yasak aşk yaşadığı CHP Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi Avukat Tuba Torun ile evlenmesi akıllara geldi. Erdoğdu için CHP'den istifa etmesi yönünde baskılar geldiği iddia edilmişti. Aralarında yasak aşk olduğunun öğrenilmesinden sonra eşlerinden boşanıp da evlenen Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ile CHP İstanbul eski kadın kolları başkanı Yeşim Yankılıç düğününe CHP lideri ve çok sayıda partili katılması hemen akıllara şu soruyu getirdi. O zaman CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun ne suçu vardı. Çünkü Erdoğdu partiden yollanmak istemişti. Bir yanda davullu zurnalı düğün bir yanda ise baskı. İşte Melih Aşık bunu eleştirdi.

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