Vergi paketini Meclis’e sunmuştu. AKP’li vekilin şirketinin vergi ödemediği ortaya çıktı

Evrensel'den Uğur Zengin'in haberine göre, Meclis’e sunulan vergi paketinin ilk imzacısı olan AKP’li Milletvekili Nilgün Ök’ün eşinin sahibi olduğu Gelişim Mühendislik adlı aile şirketinin, 2019'dan 2023'e kadar vergi ödemediği iddia edildi.

Aynı şekilde, Ök'ün 2014'te ağabeyiyle birlikte kurduğu Doğa Plastik'in de 2021, 2022 ve 2023 yıllarında kurumlar vergisi ödemediği öne sürüldü.

Bu iddialar, AKP'li diğer milletvekillerinin de benzer bir vergi ödememe durumu yaşadığını da ortaya çıkardı. Cantürk Alagöz ve Refik Özen gibi isimlerin de şirketlerinin son yıllarda vergi mükellefiyetlerini yerine getirmediği ifade ediliyor. Alagöz'ün sahip olduğu Alagöz Holding ve Özen'in sahip olduğu Örnek Yemek'in, son üç yılda vergi ödemediği iddiaları gündemde.