Melih Gökçek şaşırtmadı. Kadınlar Günü'nde Anneler Günü'nü kutladı. Sosyal medyada yine alay konusu oldu

Ankara Büyükşehir Belediyesi eski başkanı Melih Gökçek sosyal medya hesabından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde "Anneler Günü" mesajı yayımladı.

Gökçek, anneler gününü kutladığı kadınlar günü mesajı ile sosyal medya gündem oldu.

Gökçek, “Anneler günü münasebetiyle depremde enkaz altında can veren eli öpülesi analarımızı, PKK ile mücadelemiz de şehit olan bacılarımızı rahmetle anıyoruz… mekânları cennet olsun…” diye yazdı.

ÖZÜR DİLEDİ

Gökçek, daha sonra hatasını fark ederek paylaşımını sildi.

Gökçek bir süre sonra düzelttiği yeni mesajına, “Özür dilerim kadınlar günü yazacağıma anneler günü demişim. Netice de her kadın bir anne adayıdır” notunu düştü.

Gökçek’in paylaşımları sosyal medyada gündem oldu.

SKANDAL PAYLAŞIMLARIYLA GÜNDEMDE

Gökçek, daha önce Beşiktaş’ın eski Kamerunlu golcüsü Vincent Paté Aboubakar’ı general üniformasıyla fotomontajlı fotoğrafını “Şehit düştü” diyerek paylaşmıştı.

Daha önce de çıktığı bir yayında ‘jelibon rezervi’nin bulunduğunu iddia etmişti.

Melih Gökçek, Putin'in Erdoğan'ı övdüğünü sandığı bir videoyu "Putin'in Erdoğan'la ilgili cevabı... Müthiş..." notuyla paylaştı. Gökçek'in paylaştığı videodaki altyazıların ise sonradan eklendiği ve Putin'in sözleriyle alakasız olduğu ortaya çıkmıştı.