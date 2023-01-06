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Melih Gökçek yine trollendi. Fark edince apar topar sildi

Melih Gökçek, “Putin’in Erdoğan ile ilgili cevabı müthiş” dedi, sosyal medya hesabından video paylaştı ancak o videodaki altyazıların kurmaca olduğu ortaya çıktı.

Haber Giriş: 6 Ocak 2023 Cuma - 18:51
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Yine trollenen Melih Gökçek paylaşımını apar topar sildi

Melih Gökçek yine trollendi. Fark edince apar topar sildi
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Melih Gökçek, Putin'in Erdoğan'ı övdüğünü sandığı bir videoyu "Putin'in Erdoğan'la ilgili cevabı... Müthiş..." notuyla paylaştı. Gökçek'in paylaştığı videodaki altyazıların ise sonradan eklendiği ve Putin'in sözleriyle alakasız olduğu ortaya çıktı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin eski başkanı Melih Gökçek, yine gerçek sandığı bir video paylaştı.

Daha önce savaş oyunlarından kaydedilen görüntüleri gerçekmiş gibi paylaşan ve daha sonra gelen tepkiler üzerine silen Melih Gökçek, bu defa Vladimir Putin ile Amerikan NBC kanalının yaptığı röportajdan bir kesit paylaştı.

ALTYAZILAR SAHTE ÇIKTI

odatv'de yer alan habere göre, Gökçek’in paylaştığı videoda Vladimir Putin, “Kendiniz hariç en güçlü liderler” sorusuna “Trump ve Merkel” diyor, “Erdoğan zaten benimle birlikte zirvede” yanıtını veriyor.

Ancak o altyazıların tamamı yanlış.

NBC’nin 2021’de Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin ile yaptığı röportajın, Melih Gökçek’in paylaştığı kesitinde yer alan diyalogun doğru çevirisi şu şekilde:

Muhabir: “ABD basınında bugün yer alan haberlere göre Rusya, İran’a askeri hedefleri takip etmesine olanak sağlayacak ileri uydu sistemleri vermeye hazırlanıyor. Bu doğru mu?”

Putin: “Soruyu tekrarlar mısınız, ne tür hedefler”

Muhabir: “Askeri hedefler”

Putin: “Hayır” 

“JELİBON” HAFTALARCA GÜNDEMDEN DÜŞMEMİŞTİ

Melih Gökçek, geçen sene Haziran ayında söylediği “Adana’da petrol bulundu 1 milyar dolarlık. Şimdi de yeni bir şey gördüm araştıracağım 6 milyar dolarlık jelibon bulunmuş” lafıyla haftalarca gündemde kalmıştı.

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