26 Şubat 2023 Pazar
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Foto Galeri
  • >
  • Oğuzhan Uğur'dan kendisini hedef gösteren Melih Gökçek'e yanıt

Oğuzhan Uğur'dan kendisini hedef gösteren Melih Gökçek'e yanıt

Deprem felaketinde ekibi ile birlikte arama kurtarma çalışmaları için seferber olan YouTuber Oğuzhan Uğur, kendisini hedef gösteren Melih Gökçek'e yanıt geldi.

Galeri Giriş: 26 Şubat 2023 Pazar - 13:28
Takip Et
1/15
Oğuzhan Uğur'dan kendisini hedef gösteren Melih Gökçek'e yanıt

2/15
Oğuzhan Uğur'dan kendisini hedef gösteren Melih Gökçek'e yanıt

1-Deprem felaketinde ekibi ile birlikte arama kurtarma çalışmaları için seferber olan YouTuber Oğuzhan Uğur, kendisini hedef gösteren Melih Gökçek'e sosyal medya hesabından yanıt verdi. Uğur, 'Yine danışmanınızın tweet attığı yüzde 1’lik kısıma denk geldik sanırım' dedi.

3/15
Oğuzhan Uğur'dan kendisini hedef gösteren Melih Gökçek'e yanıt

2-Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in, kendisini photoshop ile yapılan sahte fotoğraf üzerinden hedef göstermesine Babala TV kurucusu Oğuzhan Uğur yanıt verdi.

4/15
Oğuzhan Uğur'dan kendisini hedef gösteren Melih Gökçek'e yanıt

3-Uğur, Gökçek'e 'Yalnız bu photoshop başganım. Şimdi Google’a fotoşop yazmayın uğraştırmayayım sizi “Sahte” yani. Benim böyle bir cümlem yok. Siz bilmeden tweet atmazdınız oysa. Yine danışmanınızın tweet attığı yüzde 1’lik kısıma denk geldik sanırım' dedi.

5/15
Oğuzhan Uğur'dan kendisini hedef gösteren Melih Gökçek'e yanıt

4- Şu an firari olarak aranan Emre Uslu'nun altına photoshop ile Oğuzhan Uğur'a ait olmayan bir sözün eklenerek yayınlanmasını gerçek sanan Gökçek, o fotoğrafı paylaşarak 'Şimdi bu tesadüf mü?' diye sormuştu.

6/15
Oğuzhan Uğur'dan kendisini hedef gösteren Melih Gökçek'e yanıt

5- Oğuzhan Uğur'un kim olduğu, kaç yaşında ve nereli olduğu birçok vatandaşın gündeminde yer alıyor. Mevzular: Açık Mikrofon isimli Youtube programıyla bir anda popülaritesini artıran Oğuzhan Uğur'un mesleği ve hayatı merak ediliyor. Peki, Oğuzhan Uğur kimdir? Oğuzhan Uğur kaç yaşında, nereli ve mesleği ne?

7/15
Oğuzhan Uğur'dan kendisini hedef gösteren Melih Gökçek'e yanıt

6- OĞUZHAN UĞUR KİMDİR?Oğuzhan Uğur, 29 Ocak 1984 tarihinde Hasan Atilla Uğur ve Pakize Uğur'un ilk çocuğu olarak Ankara'da dünyaya geldi. Lise eğitimine önce Ankara Atatürk Anadolu Lisesinde, daha sonra Ankara Bahçelievler Deneme Lisesinde devam etti ve buradan mezun oldu.

8/15
Oğuzhan Uğur'dan kendisini hedef gösteren Melih Gökçek'e yanıt

7- Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğraf Bölümünden mezun olan Oğuzhan Uğur, üniversite öğrenciliği sırasında Mustafa Şevki Doğan ve Osman Sınav'ın yardımcılığını yaptı.

9/15
Oğuzhan Uğur'dan kendisini hedef gösteren Melih Gökçek'e yanıt

8- 2011 yılında vizyona giren Ağır Abi isimli filmin yönetmenliğini ve senaristliğini yaptı. 2012 yılında "Çok Şükür" isimli ilk albümü piyasaya çıktı. Ardından çeşitli single albümler ve şarkılarına çektiği video klipler ile geniş bir kitleye ulaşmayı başaran Oğuzhan Uğur, Murat Dalkılıç'ın "Leyla" isimli şarkısına çekilen video klibin yönetmenliğini üstlendi. İkili daha sonra birlikte "Mağlubiyet" isimli bir düet şarkı da çıkardı

10/15
Oğuzhan Uğur'dan kendisini hedef gösteren Melih Gökçek'e yanıt

9- 1 Nisan 2017'den 23 Temmuz 2017'ye kadar Budabi TV'de Budabi Haber, Korkoloji, RÖNT ve Budabi Olaylar gibi programlar hazırlamıştır. 12 Ağustos 2017'den itibaren kurucusu olduğu BaBaLa TV'ye içerik üretmeye başlamıştır.

11/15
Oğuzhan Uğur'dan kendisini hedef gösteren Melih Gökçek'e yanıt

10- 10 Kasım 2017'den 23 Ekim 2020'ye kadar Onedio'nun YouTube kanalı için Oğuzhan Uğur'la P!NÇ isimli programı hazırlamıştır.

12/15
Oğuzhan Uğur'dan kendisini hedef gösteren Melih Gökçek'e yanıt

11- Babala TV'de RÖNT, Mevzular, Mevzular: Erken Seçim Özel, Oğuzhan Uğur'la P!NÇ, Taş-Aşk, Mevzular: Açık Mikrofon gibi programların sunuculuğunu yapmış ve yapmaktadır.

13/15
Oğuzhan Uğur'dan kendisini hedef gösteren Melih Gökçek'e yanıt

12- 4 Ağustos 2022 tarihinden itibaren BaBaLa TV'de yayımlanmaya başlayan ve siyasetçilerin seçmenlerle buluşturulduğu Mevzular: Açık Mikrofon isimli programı büyük beğeni toplamıştır.

14/15
Oğuzhan Uğur'dan kendisini hedef gösteren Melih Gökçek'e yanıt

13- Programa konuk olarak Barış Atay, Ümit Özdağ, Ömer Faruk Gergerlioğlu, Muharrem İnce, Metin Külünk, Cem Uzan, Barış Atay, Abdüllatif Şener ve Ahmet Davutoğlu gibi isimler katılmıştır.

15/15
Oğuzhan Uğur'dan kendisini hedef gösteren Melih Gökçek'e yanıt

14- Oğuzhan Uğur oyuncu Müjde Uzman'la birlikte...

GÜNÜN KARİKATÜRÜ
GÜNÜN KARİKATÜRÜ
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Şerafettin Tilki Galatasaray'daki gizli konseyi ortaya çıkardı. Çok gizli tutulan konseyde bakın kimler var?
1
﻿Şerafettin Tilki Galatasaray'daki gizli konseyi ortaya çıkardı. Çok gizli tutulan konseyde bakın kimler var?
﻿Şerafettin Tilki Galatasaray'daki gizli konseyi ortaya çıkardı. Çok gizli tutulan konseyde bakın kimler var?
﻿Akit yazarı Ali Karahasanoğlu'ndan Fenerbahçe taraftarına ağır hakaretler: Ulan ahlaksızlar
2
﻿Akit yazarı Ali Karahasanoğlu'ndan Fenerbahçe taraftarına ağır hakaretler: Ulan ahlaksızlar
﻿Akit yazarı Ali Karahasanoğlu'ndan Fenerbahçe taraftarına ağır hakaretler: Ulan ahlaksızlar
﻿Aleyna Tilki 'Acilen' notuyla paylaştı. Oturum vermeyin
3
﻿Aleyna Tilki 'Acilen' notuyla paylaştı. Oturum vermeyin
﻿Aleyna Tilki 'Acilen' notuyla paylaştı. Oturum vermeyin
﻿İçinde kimyasal madde bulunan varil patladı
4
﻿İçinde kimyasal madde bulunan varil patladı
﻿İçinde kimyasal madde bulunan varil patladı
﻿İslam Memiş altın almak için en doğru zamanı açıkladı
5
﻿İslam Memiş altın almak için en doğru zamanı açıkladı
﻿İslam Memiş altın almak için en doğru zamanı açıkladı
﻿Zaniolo sahaya çıkıyor. Alanyaspor Galatasaray maçının kanalı belli oldu
6
﻿Zaniolo sahaya çıkıyor. Alanyaspor Galatasaray maçının kanalı belli oldu
﻿Zaniolo sahaya çıkıyor. Alanyaspor Galatasaray maçının kanalı belli oldu
﻿Beşiktaş Antalyaspor karşısında. İlk 11'ler belli oldu
7
﻿Beşiktaş Antalyaspor karşısında. İlk 11'ler belli oldu
﻿Beşiktaş Antalyaspor karşısında. İlk 11'ler belli oldu
﻿Kim tutar Enner Valencia'yı. İnanılmaz rakamlar
﻿Kim tutar Enner Valencia'yı. İnanılmaz rakamlar
﻿Kim tutar Enner Valencia'yı. İnanılmaz rakamlar
﻿Galatasaray Ronaldo'nun takımı Al Nassr'la karşı karşıya gelebilir!
﻿Galatasaray Ronaldo'nun takımı Al Nassr'la karşı karşıya gelebilir!
﻿Galatasaray Ronaldo'nun takımı Al Nassr'la karşı karşıya gelebilir!
﻿12 Dev Adamın rakibi Belçika
﻿12 Dev Adamın rakibi Belçika
﻿12 Dev Adamın rakibi Belçika
﻿İstanbul'da 46 firari hükümlü yakalandı
﻿İstanbul'da 46 firari hükümlü yakalandı
﻿İstanbul'da 46 firari hükümlü yakalandı
BUNLAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
﻿Enkaz altından çıkardığı yarım otomobille trafiğe çıktı
﻿Enkaz altından çıkardığı yarım otomobille trafiğe çıktı
﻿Enkaz altından çıkardığı yarım otomobille trafiğe çıktı
﻿Deprem sonrası Kahramanmaraş
﻿Deprem sonrası Kahramanmaraş
﻿Deprem sonrası Kahramanmaraş
﻿ABD'li ünlü oyuncu evinde ölü bulundu
﻿ABD'li ünlü oyuncu evinde ölü bulundu
﻿ABD'li ünlü oyuncu evinde ölü bulundu
﻿Kahramanmaraş hayalet şehir gibi. Sokaklar sessiz, sokaklar kimsesiz
﻿Kahramanmaraş hayalet şehir gibi. Sokaklar sessiz, sokaklar kimsesiz
﻿Kahramanmaraş hayalet şehir gibi. Sokaklar sessiz, sokaklar kimsesiz
﻿Yamaçtan kopan dev kaya su değirmenini yıktı
﻿Yamaçtan kopan dev kaya su değirmenini yıktı
﻿Yamaçtan kopan dev kaya su değirmenini yıktı
﻿Son ankette ortaya çıktı. Saray'da herkes Millet İttifakı'nın oy oranını konuşuyor
﻿Son ankette ortaya çıktı. Saray'da herkes Millet İttifakı'nın oy oranını konuşuyor
﻿Son ankette ortaya çıktı. Saray'da herkes Millet İttifakı'nın oy oranını konuşuyor
﻿Gökteki en büyük patlama. Tüm dünyada elektrik kesilebilir
﻿Gökteki en büyük patlama. Tüm dünyada elektrik kesilebilir
﻿Gökteki en büyük patlama. Tüm dünyada elektrik kesilebilir
﻿YKS öğrencilerinde 5 büyük depresyon belirtisi
﻿YKS öğrencilerinde 5 büyük depresyon belirtisi
﻿YKS öğrencilerinde 5 büyük depresyon belirtisi
﻿Dünyanın depreme dayanıklı 8 harikası. Listeye Türkiye'den tek bir yer girdi
﻿Dünyanın depreme dayanıklı 8 harikası. Listeye Türkiye'den tek bir yer girdi
﻿Dünyanın depreme dayanıklı 8 harikası. Listeye Türkiye'den tek bir yer girdi
﻿Ölümüyle ünlüler dünyasını yasa boğan Koknar Tezay'ın cenazesinde gözyaşları sel oldu. Cenaye törenine bir çok tannmış isim katıldı
﻿Ölümüyle ünlüler dünyasını yasa boğan Koknar Tezay'ın cenazesinde gözyaşları sel oldu. Cenaye törenine bir çok tannmış isim katıldı
﻿Ölümüyle ünlüler dünyasını yasa boğan Koknar Tezay'ın cenazesinde gözyaşları sel oldu. Cenaye törenine bir çok tannmış isim katıldı
﻿İstanbul'da depremde en riskli 7 bölge. Tam 1 milyon bina
﻿İstanbul'da depremde en riskli 7 bölge. Tam 1 milyon bina
﻿İstanbul'da depremde en riskli 7 bölge. Tam 1 milyon bina
﻿Kaplumbağa yumurtasından çıktı şaşkına çevirdi
﻿Kaplumbağa yumurtasından çıktı şaşkına çevirdi
﻿Kaplumbağa yumurtasından çıktı şaşkına çevirdi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.