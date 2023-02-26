Oğuzhan Uğur'dan kendisini hedef gösteren Melih Gökçek'e yanıt

5- Oğuzhan Uğur'un kim olduğu, kaç yaşında ve nereli olduğu birçok vatandaşın gündeminde yer alıyor. Mevzular: Açık Mikrofon isimli Youtube programıyla bir anda popülaritesini artıran Oğuzhan Uğur'un mesleği ve hayatı merak ediliyor. Peki, Oğuzhan Uğur kimdir? Oğuzhan Uğur kaç yaşında, nereli ve mesleği ne?