İnek ve tavuk maskotları birbirine girdi

Kaynak: Haber Merkezi
İnek ve tavuk maskotları birbirine girdi

"Daha fazla tavuk yiyin" pankartı taşıyan inek maskotu, civciv kılığındaki insanlarla tartışmaya başladı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olay, sosyal medyada kahkahalarla izlendi.

Bir grup insanın, inek ve tavuk maskotları kılığına girerek düzenlediği gösteri, önce tartışmaya ve ardından da kavgaya dönüştü. Olay, "Daha fazla tavuk yiyin" pankartı taşıyan inek maskotunun, civciv kılığındaki diğer insanların dikkatini çekmesiyle başladı.

Civciv kılığındaki kişiler, pankartı görünce hemen ineğin yanına giderek bir tartışma başlattı. Kısa süre içinde bu tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Her iki taraftan da daha fazla maskotun katılmasıyla olay daha da karmaşık bir hal aldı.

Bir vatandaş, bu ilginç ve komik anları kahkahalarla kayda alarak sosyal medyada paylaştı. Video, kısa sürede viral oldu ve izleyenlerin büyük beğenisini topladı.

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