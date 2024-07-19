Melis İşiten’den bomba aşk itirafı. İlişki yorumu yok artık dedirtti

Rol aldığı projelerle adından söz ettiren oyuncu Melis İşiten, sosyal medya paylaşımları ve özel hayatıyla da sıkça gündeme geliyor. Uraz Kaygılaroğlu, 2019'da beş yıllık evliliklerini anlaşmalı olarak bitiren İşiten, boşanmalarına rağmen, kızları Ada için sık sık bir araya gelmeye devam ediyor.

Boşanmanın sürpriz olmadığını belirten İşiten, "Birbirimizi çok sevdik, o da beni çok sevdi. Boşanma kararını çabuk aldık, sevgi çok büyük bir etkendi. Genç yaşta evlenip anne-baba olduk ve çok heyecanlı insanlarız. Bu durumun bir gün patlayacağını biliyorduk. Birbirimize yalan söylemedik, bu da büyük bir saygı yarattı. İyi bir iletişimimiz vardı ama olmamış" dedi.

"BİR KADIN SEVGİLİME ASILIRSA BU HOŞUMA GİDER"

Sibel Arna’nın YouTube programı “Ne Olursan Ol Rahat Ol”a katılan Melis İşiten, ilişkilerindeki tutumunu şöyle açıkladı: "Aynı masada oturduğum bir kadın sevgilime asılırsa, bu hoşuma gider. Yanımdaki erkeğin beğenilmesini isterim. Onun beğenilmesi, benim için tatmin edici olur. O kadına hiçbir şey yapmam, sadece erkeğimin beğenilmesi yeterlidir."

"BİR DAHA URAZ’DAN ÇOCUĞUM OLSUN İSTERİM"

Eski eşi Uraz Kaygılaroğlu hakkında da konuşan İşiten, "Uraz’la çok hızlı bir şekilde evlenme kararı aldık ve bu büyük bir riskti. O dönemde birbirimizin şansıydık. Bir daha dünyaya gelsem yine Uraz’dan çocuğum olsun isterim. Bu, hayatımda verdiğim en doğru karardı. Uraz’ın da bunu düşündüğüne eminim. Hatta bazen ilk üç yılda ikinci çocuğu da yapmış olmayı isterim" diye konuştu.

"KAZADAN SONRA BÜYÜDÜM"

İki yıl önce geçirdiği trafik kazası hakkında da konuşan İşiten, şunları söyledi: “Geçirdiğimiz kazadan sonra şükretmeyi öğrendim. Bir de benim sevilmekle ilgili çok büyük problemim vardı, herkes beni sevsin isterdim. Kazadan sonra beni sevmeyen herkese teşekkür edip yoluma devam etmeyi öğrendim. Büyüdüm yani.”

MELİS İŞİTEN KİMDİR?

1989'un Haziran ayında dünyaya gelen Melis İşiten, Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nden mezun olmuş yetenekli bir oyuncudur. Genç yaşına rağmen sahip olduğu doğal yeteneklerle dikkat çeken İşiten, oyunculuk becerilerini geliştirmek için ünlü oyuncu koçu İpek Bilgin'den özel dersler aldı. 2014 yılında oyuncu Uraz Kaygılaroğlu ile evlenmiş olan Melis İşiten, 2016 yılında Ada adını verdiği bir kız çocuğu dünyaya getirdi. Ancak, çift 2019 yılında yollarını ayırma kararı aldı.

TRAFİK KAZASI GEÇİRMİŞTİ

‘Baş Belası’ adlı tiyatro oyununun ekibi Amasya’da trafik kazası geçirmiş, kazada Tolga Güleryüz, Burak Topçu ile Özgür Karataş hayatını kaybetmişti. Oyuncu Melis İşiten de bu kazada bacağından yaralanmıştı.

21 Kasım'daki kazada bacağından yaralanan İşiten, ölümden döndüğü tarihi koluna kazıttı.