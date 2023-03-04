Oyuncu Melis İşiten: Dibinden geliyorum karanlığın. Kazada ölen arkadaşı Tolga Güleryüz için paylaştı

21 Kasım 2022 tarihinde Çorum'dan dönen 'Baş Belası' adlı tiyatro ekibinin bulunduğu minibüs, Amasya'nın Merzifon ilçesinde TIR'a çarpmıştı.

Minibüste sıkışan Tolga Güleryüz, Burak Topçu ve Özgür Karataş hayatını kaybetmişti. Sürücü ile minibüste yaralanan Özgür Ayaz, Burak Gülçebi, Melis İşiten, Sergen Deveci, Uğur Şalvarcıoğlu, Ceyhun Fersoy ve Filiz Özbek ise ölümden dönmüştü.

"DOĞDUĞU GÜN YENİDEN DOĞURACAĞIM GÜNEŞİ"



İşiten, geçtiğimiz günlerde peş peşe Tolga Güleryüz'ün fotoğrafnıı yayınlayarak, arkadaşını anmıştı. Ünlü oyuncu, "Özlemediğim hiçbir gün yok ama bazı gecelerin karanlığını onun yolunda attığımız adımların güneşi aydınlatıyor. Yarın yeni bir gün" notunu düşmüştü.

33 yaşındaki bir çocuk annesi İşiten, sosyal medya sayfasından duygusal bir mesaj daha paylaştı. Yazısına, "En karanlık hissettiğim günlerde kurmayı denediğim bir hayal bu" şeklinde başlayan oyuncu, sözlerini şöyle sürdürdü:

''En karanlık hissettiğim günlerde kurmayı denediğim bir hayal bu. Dibinden geliyorum karanlığın bu hisse. Mücadelemizi verdiğimiz yolun birbirimize inanmaktan geçmesine sarılıyorum. Bize. Birbirimize. Her koşulda sarılmamıza, sarılabilmemize. Hayatta kalmanın suçluluğunu hissettiğim andan, hayatta kalmayı kutlama yolculuğunda sebepleri birbirimizin yüzüne atabilmemize. Aynı yolda omuz verebilmemize. İnanmamıza. Bir arada olabilmemize. Tüm karanlığı aynı anda, aynı yönde aydınlatabilmemize.''

''Yarın yeni bir yol bir kısmımız için, ama benim için belki de yarın yeniden başlamak. Gidenlere ve kalanlara doğsun yarının güneşi. Yarın yeni bir yol bir kısmımız için, ama benim için belki de yarın yeniden başlamak... Gidenlere ve kalanlara doğsun yarının güneşi. Her şey beraber güzel''.