Uraz Kaygılaroğlu ve Melis İşiten'den şaşırtan hamle. Eski eşler yeniden bir arada

Ünlü oyuncu Uraz Kaygılaroğlu, beş yıl evli kaldığı eski eşi Melis İşiten ile birlikte olduğu kareleri paylaştı. Kızları ile güzel bir gün geçiren ikilinin hala arkadaş olması görenleri şaşırttı.

Uraz Kaygılaroğlu ve Melis İşiten'den şaşırtan hamle. Eski eşler yeniden bir arada

Ünlü oyuncu Uraz Kaygılaroğlu, beş yıl evli kaldığı eski eşi Melis İşiten ile birlikte olduğu kareleri paylaştı. Kızları ile güzel bir gün geçiren ikilinin hala arkadaş olması görenleri şaşırttı.

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Sefirin Kızı', 'Pis Yedili', 'Baba Candır', 'Üç Kuruş' gibi dizilerde boy gösteren ve 'Yedi Güzel Adam' setinde tanıştığı Melis İşiten ile evlenen Uraz Kaygılaroğlu, kızı ve eski eşiyle fotoğraflar paylaştı.

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Uraz Kaygılaroğlu ve Melis İşiten, 2014 yılında evlenmiş, çiftin 2017 yılında Ada isminde bir kız çocuğu olmuştu. 2019 yılında medeni bir şekilde boşanan ve kızları Ada için sık sık bir araya gelen eski eşler, pazar günü kızlarıyla birlikte eğlenceli anlar yaşadı.

Kaygılaroğlu'nun paylaşımını takipçileri yorum ve beğeni yağmuruna tuttu.

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