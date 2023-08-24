Melis Sezen'in sevgilisi de oyuncu oluyor

Ünlü oyuncu Melis Sezen'in sevgilisi Atilla Bingöl de oyuncu oluyor.

Melis Sezen'in sevgilisi de oyuncu oluyor

Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; Oyuncu Melis Sezen’in sevgilisi, iş insanı Atilla Bingöl de oyuncu olma yolunda... Turizm ve etkinlik hizmetleri konusunda tanınmış şirketlerden olan Tinkon Group’un sahibi Bingöl’ün eğlence dünyasından çok dostu var. Geçen yıl da hatır için arkadaşı Mahsun Kırmızıgül’ün “Prestij Meselesi” filminde rol almıştı. Ama belli ki iş adamı, oyunculukta başarılı olmuş ki şimdi ikinci teklifini almış!

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Usta oyuncu Şafak Sezer, efsane serisi ‘Kolpaçino’nun yeni bölümü için Atilla Bingöl’e rol teklif etmiş. Sezer’le rolü konuşan Bingöl’ün teklife sıcak baktığını öğrendim. Belli ki başarılı iş adamı, sette olmayı çok sevmiş. Melis Sezen, son yılların en iyi oyuncularından... Sevgilisine vereceği tüyolarla ortaya iyi bir performansın çıkacağından hiç şüphem yok.

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