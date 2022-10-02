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  • İlişkileri uzun yıllardır sürüyor. Melisa Sözen'den evlilik teklifi açıklaması

İlişkileri uzun yıllardır sürüyor. Melisa Sözen'den evlilik teklifi açıklaması

'Mor ve Ötesi' grubunun solisti Harun Tekin ile uzun yıllardır aşk yaşayan oyuncu Melisa Sözen Nişantaşı'nda görüntülendi. Gazetecilerin sorularını ayak üstü yanıtlayan Sözen, kendisine yöneltilen 'evlilik teklifi geldi mi?' sorularına da yanıt verdi.

Haber Giriş: 2 Ekim 2022 Pazar - 01:30
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Melisa Sözen uzun yıllardır birlikte olduğu Harun Tekin ile evlenip evlenmeyeceğine dair sorulara yanıt verdi

İlişkileri uzun yıllardır sürüyor. Melisa Sözen'den evlilik teklifi açıklaması
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'Mor ve Ötesi' grubunun solisti Harun Tekin ile sekiz yıldır birlikte olan oyuncu Melisa Sözen, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi.

Basın mensuplarıyla sohbet eden Sözen, "Bu yıl çekimlerinin yapıp, bitirdiğimiz ve önümüzdeki yıl yayınlanacak olan bir dizi için çalıştık.

Birkaç proje var. İyi işler okuyorum. Yazın genelde İstanbul'daydım. Kısa tatiller yaptım sadece" dedi. Özel hayatıyla alakalı konuşan Melisa Sözen, "Güzel giden bir ilişkim var" açıklamasını yaptı.

Oyuncu, ayrıca, "Evlilik haberi veremeyeceğim sizlere. Biz böyle mutluyuz" şeklinde de konuştu.

 

 

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