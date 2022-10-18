Meme kanseri hakkında yaygın olarak bilinen 5 yanlış

tv100'de yer ala habere göre; Dünyaca ünlü doktor Unnati Desai, meme kanseri hakkında en yaygın sekiz efsaneyi ve aslında neden doğru olmadıklarını duyurdu.

1. Ter önleyici giymek riskinizi artırır iddiası

Bazı ter önleyicilerde koruyucu olarak kullanılan parabenlerin meme kanseri gelişimine katkıda bulunabileceğine dair iddialar var. Dr. Unnati, "Ancak, parabenler ve meme kanseri arasında neden-sonuç bağlantısı kurulmamıştır." Dedi.

2. Göğüsleriniz ne kadar küçükse riskiniz o kadar düşük iddiası

Doktor, "Meme kanserinin ortaya çıkma riski, göğüslerin büyüklüğü ile ilgili değildir" dedi. Ancak, göğüs boyu semptomları algılamayı etkileyebilir. "Meme ne kadar büyük veya yoğunsa, tüm derin dokuların hissedilmesini sağlamak için kendi kendine muayenenin o kadar titiz olması gerekir.

"Daha küçük göğüslerde veya meme dokusu yoğunluğu daha az olduğunda, değişiklikler daha belirgin olabilir" dedi.

Meme boyutunuz ve yoğunluğunuz ne olursa olsun, memenizi düzenli olarak kontrol etmek, herhangi bir değişikliği daha erken yakalamak için önemlidir” diye ekledi.

3. Meme kanseri her zaman bir yumru şeklinde kendini gösterir iddiası

Dr. Unnati , "Göğüslerini muayene eden birçok kişi, yanlış bir şekilde, yalnızca küçük şişlikler aramaları gerektiğine inanıyor" dedi.

Göğüslerde dikkat edilmesi gereken başka değişiklikler de vardır:

Göğüs derisinde değişiklikler (renk değişikliği, kızarıklık, tahriş veya pullanma, kalınlaşma veya çukurlaşma)

Göğüslerin şekli veya boyutundaki değişiklikler

Meme veya meme başı ağrısı

Meme başı inversiyonu veya boşalması

Koltuk altı veya köprücük kemiği çevresinde şişlik

Göğüs dokunuzda herhangi bir değişiklik fark ederseniz, tam bir değerlendirme için bir hekime görünmeniz çok önemlidir.

4. Balenli sutyen giymek riskinizi artırır iddiası

Dr. Unnati, "Balenli sütyenlerin memenin lenfatik sistemini sıkıştırarak toksinlerin birikmesine ve meme kanseri riskini artırmasına neden olduğu iddiaları bilim tarafından desteklenmiyor" dedi. Giydiğiniz sütyen türü, sıkılığı veya giysinizin meme kanseri riskiniz ile hiçbir bağlantısı yok.

5. Kafein meme kanserine neden olabilir iddiası

Kafein içmekle meme kanserine yakalanma arasında nedensel bir bağlantı bulunamadı. Doktor, "Şimdiye kadar yaşanan göğüs ağrılarının kafeine bağlı olup olmadığı kesin değil" dedi.