18 Ekim 2022 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Meme kanserine dikkat çekmek için bakın ne yaptılar

1-31 Ekim Meme kanseri farkındalık ayı çerçevesinde, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi Radyoloji Uzmanı Doç. Dr. Funda Dinç koordinatörlüğünde mamografi odasının duvarları boyandığı görüldü.

Haber Giriş: 18 Ekim 2022 Salı - 10:16
Takip Et

Meme kanserine dikkat çekmek için duvarları boyadılar

Meme kanserine dikkat çekmek için bakın ne yaptılar
+
Aa
-

İHA’nın haberine göre;  Başhekim Doç. Dr. Turhan Togan katıldığı etkinlikte; her zaman her kanser türünde olduğu gibi meme kanserinde de erken teşhisin hayat kurtarıcı olduğunu, kendi kendine elle yapılan meme muayenesi ile 40-69 yaş arası kadınların yılda bir kez uzman hekime meme muayenesi yaptırıp, iki yılda bir de mamografi çekilmeleri gerekliliğini dile getirdi.

Radyoloji Uzmanı Doç. Dr. Funda Dinç, meme kanserinin kadınlarda görülen en sık kanser olduğunu, mamografi tetkiki de erken tanıda ellerindeki en güçlü silah olarak önemini koruduğunu belirtti.

Dinç şunları belirtti:

“Tarama ya da tanı amaçlı birçok hastanın mamografi çekimi için ilk defa geleceği bu ortamda, alanı güzelleştirmek ve farkındalık oluşturmak adına; mamografi için gelen hastalarımızın daha rahatlatıcı bir ortamla karşılaşabilmesi ve mamografi ile ilgili merak ettiklerine dair bize katılarak cevap bulabilmeleri için mamografi ünitemizin duvarlarını pembeye boyadık. Henüz hiç mamografi çektirmemiş hastalarımıza mamografi cihazını ve ünitemizi tanıtma fırsatı bulduğumuz bu etkinlikle, meme kanseri ile mücadelede en önemli silahlarımızdan olan mamografi taramasına katılım oranlarının daha yükseleceğini umut ediyoruz. Hastalarımıza düzenli muayene, tarama ve riski azaltacak yaşam tarzı değişikliklerinin önemini ve meme kanseri bulgularını yüz yüze anlatma fırsatı bulduğumuz bu etkinlikle birçok hastamızda farkındalığın artacağına inanıyoruz”

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Anayasa Mahkemesi Başkanı Erdoğan’ın yüzüne karşı bu ifadeleri kullandı
1
﻿Anayasa Mahkemesi Başkanı Erdoğan’ın yüzüne karşı bu ifadeleri kullandı
﻿Anayasa Mahkemesi Başkanı Erdoğan’ın yüzüne karşı bu ifadeleri kullandı
﻿Fırtınaları yağmurları önceden bilen adam Kerem Ökten herkesin titreyeceği tarihi açıkladı. Önleminizi alın
2
﻿Fırtınaları yağmurları önceden bilen adam Kerem Ökten herkesin titreyeceği tarihi açıkladı. Önleminizi alın
﻿Fırtınaları yağmurları önceden bilen adam Kerem Ökten herkesin titreyeceği tarihi açıkladı. Önleminizi alın
﻿Yerli ve milli otomobil TOGG'un fiyatı belli oldu. Fiyatı duyanlar bir bardak su içecek
3
﻿Yerli ve milli otomobil TOGG'un fiyatı belli oldu. Fiyatı duyanlar bir bardak su içecek
﻿Yerli ve milli otomobil TOGG'un fiyatı belli oldu. Fiyatı duyanlar bir bardak su içecek
﻿Yunanistan'ın eski Dışişleri Bakanı'ndan itiraf gibi sözler: Türkiye'ye karşı hiçbir şey yapamıyoruz
4
﻿Yunanistan'ın eski Dışişleri Bakanı'ndan itiraf gibi sözler: Türkiye'ye karşı hiçbir şey yapamıyoruz
﻿Yunanistan'ın eski Dışişleri Bakanı'ndan itiraf gibi sözler: Türkiye'ye karşı hiçbir şey yapamıyoruz
﻿Ünlü anketçi AKP ve MHP'ye büyük tufanı haber verdi
5
﻿Ünlü anketçi AKP ve MHP'ye büyük tufanı haber verdi
﻿Ünlü anketçi AKP ve MHP'ye büyük tufanı haber verdi
﻿O fotoğrafın hikayesi gözyaşlarına boğdu
6
﻿O fotoğrafın hikayesi gözyaşlarına boğdu
﻿O fotoğrafın hikayesi gözyaşlarına boğdu
﻿Erk Acarer'den flaş ‘Sedat Peker’ iddiası: Yapacağı paylaşım Erdoğan'la ilgili olur
7
﻿Erk Acarer'den flaş ‘Sedat Peker’ iddiası: Yapacağı paylaşım Erdoğan'la ilgili olur
﻿Erk Acarer'den flaş ‘Sedat Peker’ iddiası: Yapacağı paylaşım Erdoğan'la ilgili olur
﻿Yalova Yebeltaş personel alacak
﻿Yalova Yebeltaş personel alacak
﻿Yalova Yebeltaş personel alacak
﻿Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı personel alacak
﻿Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı personel alacak
﻿Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı personel alacak
﻿Tarihte bugün 18 Ekim'de ne oldu?
﻿Tarihte bugün 18 Ekim'de ne oldu?
﻿Tarihte bugün 18 Ekim'de ne oldu?
﻿Ukrayna’nın başkenti Kiev'de patlama sesleri duyuldu
﻿Ukrayna’nın başkenti Kiev'de patlama sesleri duyuldu
﻿Ukrayna’nın başkenti Kiev'de patlama sesleri duyuldu
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.