Memleket Partili Yusuf İhsan Atasun, milletvekiliği adaylığından çekildi

Memleket Partisi Kayseri Milletvekili Adayı Yusuf İhsan Atasun, Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilmesi üzerine Memleket Partisi Milletvekilliği adaylığından çekildiğini sosyal medya hesabından duyurdu.

Memleket Partili Yusuf İhsan Atasun, milletvekiliği adaylığından çekildi

Atasun, bundan sonra Kayseri için daha faydalı olacağına inandığı MHP çatısı altında çalışacak.

Atasun, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Değerli kamuoyu, bugün yaşanan gelişmeler neticesinde, Sayın Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilmesi nedeniyle gördüğüm lüzum üzerine Memleket Partisi Milletvekilliği adaylığından çekiliyorum.
Yoluma, şehrimize daha faydalı olacağına inandığım, aynı tribün çatısı altında bulunduğum Kayseri için en çok çalışan Milletvekili M. Baki Ersoy ile MHP çatısı altında devam edeceğim. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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