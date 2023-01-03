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Memur 2023 Ocak ayı zam farkı ne zaman yatacak? Memur 2023 Ocak ayı zam farkı ne kadar?

Memur maaş zammının Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla netleşmesi bekleniyor. Gözler Aralık ayı enflasyon rakamlarına çevrilmişken 3 Ocak Salı yani bugün emekli ve memur maaşlarına uygulanacak olan zam oranı netleşecek. Peki, Memur 2023 Ocak ayı zam farkı ne zaman yatacak? Memur 2023 Ocak ayı zam farkı ne kadar?

Haber Giriş: 3 Ocak 2023 Salı - 10:54
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Memur 2023 Ocak ayı zam farkı ne zaman yatacak? Memur 2023 Ocak ayı zam farkı ne kadar?

Memur 2023 Ocak ayı zam farkı ne zaman yatacak? Memur 2023 Ocak ayı zam farkı ne kadar?
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Memur maaş zammı, 3 Ocak Salı yani bugün Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından netleşmesi bekleniyor. Memur maaşlarına 2022 yılının son 6 aylık enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı oranında artış uygulanmış olacak. Buna göre, memur 2023 Ocak ayı zam farkı ne zaman yatacak? Memur 2023 Ocak ayı zam farkı ne kadar?

Gözler Aralık ayı enflasyon rakamlarına çevrilmişken 3 Ocak Salı yani bugün emekli ve memur maaşlarına uygulanacak olan zam oranı netleşecek. Aralık ayı enflasyon rakamları, 3 Ocak 2023 Salı yani bugün TÜİK tarafından açıklanması bekleniyor.

Şimdiye kadar 5 ayın (Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım) enflasyon farkı açıklandı. TÜİK tarafından açıklanan verilere göre ise 5 aylık enflasyon farkı toplamı yüzde 15.04 olarak hesaplandı.

2023 MEMUR MAAŞLARINA NE KADAR ZAM GELECEK?

Memur maaşlarına 6 aylık enflasyon farkının toplamına göre zam yapılır. Yani Temmuz ayı itibariyle 6 aylık enflasyon oranı ve bu orana yüzde 8'lik toplu sözleşme farkının eklenmesiyle memur maaşları 3 Ocak 2023 yani bugün netleşmesi bekleniyor.

2023 EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?

En düşük memur maaşı Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından netlik kazanacak. 2023 yılında en düşük memur maaşının 10 bin TL olması bekleniyor.

2023 MEMUR MAAŞI ZAM FARKI NE ZAMAN YATACAK?

Memur emekli zammı ve memur maaşı zammına ilişkin resmi bir açıklama bulunmazken memur maaş zammı farklarının Ocak ayında yatırılması bekleniyor.

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