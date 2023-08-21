Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tonbul toplu sözleşme görüşmelerinde kalp krizi geçirdi

Tonbul’un sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Görüşmeler sırasında rahatsızlandı

Memur ve memur emeklilerinin 2024 ve 2025 yıllarında alacağı zam oranının belirleneceği toplu sözleşme görüşmeleri devam ederken, Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tonbul dün akşam saat 22.30 civarında rahatsızlandı. Tonbul, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda yapılan müzakereler sırasında kalp rahatsızlığı yaşadı.

Hastaneye kaldırıldı

Rahatsızlanan Tonbul, aracıyla Bilkent Şehir Hastanesine götürüldü. Hastanede yapılan tetkiklerde kalp krizi teşhisi konulan Tonbul, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Tonbul’un tedavisi hastanede devam ederken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Dua bekliyoruz

Memur-Sen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Toplu Sözleşme müzakereleri sırasında yaşadığı kalp rahatsızlığı nedeniyle yoğun bakıma kaldırılan ve tedavisi süren Toplu Sözleşmeden sorumlu Memur-Sen Genel Başkan Yardımcımız Hacı Bayram Tonbul’a acil şifalar diliyor, ailesine ve teşkilatımıza geçmiş olsun diyor, dua bekliyoruz." ifadelerini kullandı.