Memur ve emeklinin beklediği 3. toplantı yapıldı. Zam oranı ne olacak?

Memur ve memur emeklisinin dört gözle beklediği Kamu Görevlileri Hakem Kurulu 3. Toplantıyı yaptı.

Memur ve emeklinin beklediği 3. toplantı yapıldı. Zam oranı ne olacak?

Memur ve memur emeklisinin iki yıllık zam oranında gözler Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'nda. Kurul ikinci toplantısını dün yaptı. Toplantı yaklaşık 2 saat sürdü.

Sayıştay Başkanı Metin Yener başkanlığındaki toplantıya, akademisyenler, Memur-Sen, Kamu-sen ve KESK temsilcilerinden oluşan 11 üyenin tamamı katıldı.

Toplantıda taraflar dinlendi. Önce Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ardından Memur-Sen yetkilileri zam oranına ilişkin kendi bakış açılarını ortaya koydu.

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7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi'nde Kamu Görevlileri Hakem Heyeti 3. toplantısı başladı.

İKTİDARIN TEKLİFİ NEYDİ?

Kamu İşveren Heyeti, 14 Ağustos'taki ilk teklifinde 2024'ün ilk altı ayında yüzde 14, ikinci altı ayında yüzde 9, 2025'in ilk altı ayında yüzde 6 ve ikinci altı ayında yüzde 5 zam teklif etmiş, 17 Ağustos'ta ise teklifini 2024'ün ilk altı ayında yüzde 15, ikinci altı ayında yüzde 10, 2025'in ilk altı ayında yüzde 6 ve ikinci altı ayında yüzde 5 şeklinde revize etmişti.

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