Memur ve emeklinin zam umudu için son durak

Memur ve memur emeklileri 2024-2025 yıllarını içeren toplu sözleşme görüşmelerinde alacakları zamma odaklandı. Bugün son toplantı gerçekleştirilecek.

Memur ve emeklinin zam umudu için son durak

Milyonlarca memur ve memur emeklisini ilgilendiren 7'nci Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde son toplantı bugün gerçekleşecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda gerçekleşecek toplantıda sendikalar kamu işveren tarafından yeni teklifler bekliyor.

Bugünkü toplantıda uzlaşma gerçekleşirse 2024-2025 yıllarını kapsayan zam oranları belli olmuş olacak.

Taraflar uzlaşamazsa Kamu Görevlileri Hakem Kurulu devreye girerek uzlaşı zemini oluşturacak.

31 Ağustos 2023 tarihine kadar memur ve memur emeklilerinin zamları belli olmuş olacak.

MEMUR-SEN YÜZDE 70 ZAM İSTİYOR

Memur-Sen 2024 için üçer aylık dönemler itibarıyla refah payı dahil birinci 3 ayda yüzde 35, ikinci 3 ayda yüzde 10, üçüncü 3 ayda yüzde 15, dördüncü 3 ayda yüzde 10 artış istedi.

Konfederasyon, 2025 için ise altışar aylık dönemler itibarıyla refah payı dahil birinci 6 ayda yüzde 25 ve ikinci 6 ayda yüzde 15 Zam talep etti.

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