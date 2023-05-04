Memurları tehdit eden AKP'li vekil esnaf yakınını memur gösterip yurt dışına çıkartmış! Gazeteci Fatih Ergin açıkladı

Editör: Özge Ceren Çimen

Gazeteci yazar Fatih Ergin, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde memurları tehdit eden AKP Çankırı Milletvekili Salim Çivitcioğlu’nun esnaf yakınını memur gösterip yurt dışına çıkardığını sosyal medya hesabından duyurdu.

Paylaşımını Twitter hesabından papan Ergin şu ifadeleri kullandı:

"AKP Çankırı Milletvekili ve FETÖ itirafçısı Salim Çivitçioğlu'nun memurlara "Kulak koparma" tehdidinin nedeni belli oldu. Çivitçioğlu'nun esnaf olan kayınbiraderi pasaportu olmadığı için vali imzası ile Milli Eğitim görevlisi gösterilerek Belçika'ya gitmiş!"

Çivitçioğlu'nun kayın biraderi Serdar Paşabeyoğlu konu ile ilgili yaptığı açıklamada ise, Çankırı Fenerbahçeliler Derneği olarak AB ile erasmus projesi kapsamında Belçika'ya gittiklerini ve pasaportunun olduğunu ifade etti.

AKP Çankırı Milletvekili Salim Çivitcioğlu’nun 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde Ankara'da katıldığı bir etkinlikte, kamu personelleine yaptığı konuşmada “Recep Tayyip Erdoğan’ı üzecek hareket yapanları önce uyarırız, uymuyorlarsa kulağını koparırız” diyerek tehditler savurmuştu.