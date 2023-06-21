İYİ Parti kongresinin hangi liste ile yapılacağı belli oldu

İYİ Parti’nin bu hafta sonu gerçekleşecek olan üçüncü Olağan Büyük Kongresi’nin hangi liste yöntemiyle gerçekleşeceği belli oldu.

İYİ Parti kongresinin hangi liste ile yapılacağı belli oldu

Yeniçağ / Özel Haber / Fatih ERGİN

Seçimlerin ardından siyasetin gündemine CHP’deki değişim tartışmaları otururken, bu hafta sonu ise gözler İYİ Parti’nin 3. Olağan Büyük Kongresi’ne çevrilecek.

İYİ Parti’nin büyük bir titizlikle hazırlandığı kongre, edinilen bilgilere göre, yerel seçimlerde başarıyı hedeflemeye yönelik de adımları içerecek.

İYİ Parti kaynakları, kongreye Genel Başkan Akşener’in büyük önem atfettiğini ve siyaset gündeminin rotasını etkileyecek mesajlar vereceği aktarıldı.

Diğer yandan kongrenin hangi liste yöntemiyle gerçekleşeceği de belli oldu. İYİ Parti’nin 3. Olağan Büyük Kongresi’nde blok liste yönteminin tercih edileceği belirtildi.

Blok liste yönteminin İl Başkanları ile birlikte alındığı ifade edilirken, kongrenin ardından partide divanın büyük oradan değişeceği yönünde bir beklenti hakim.

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