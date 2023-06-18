Menzil Köyü’nde akılalmaz iddialar: cinayet, şüpheli ölüm, yaralanma, iş cinayetleri, kaybolan çocuklar

Şanlıurfa’nın Kahta ilçesine bağlı Mezil köyü sık sık ülke gündemine geliyor. Bunun sebebi ise köyde bulunan ve adı birçok skandala karışan Menzil Cemaati.

Son olarak 12 yaşındaki Abdülbaki Dadak’ın sır intiharıyla gündeme gelen Menzil Cemaati’nin karanlık geçmişi gibi köyün de adı iddialarla gündeme geldi.

Birgün Gazetesi’nden İsmail Arı’nın haberine göre, köyde yaşanan birçok olayın üzeri kapatıldı. Bürokraside hızla güçlenen cemaat bu sayede bunu yapabildi. Köyde yaşanan cinayet, şüpheli ölüm, yaralama, iş cinayetleri ve kaybolan çocuklar gibi birçok meselenin üzerinin jandarma içerisindeki Menzil kadroları ile Sağlık Bakanlığı’ndaki cemaat mensupları eliyle kapatıldığı ifade edildi.

Üzerinin kapatıldığı iddia edilen olaylar ise şöyle sıralandı;

İŞ CİNAYETLERİ, KAYBOLAN ÇOCUKLAR, ŞÜPHELİ ÖLÜMLER

-Menzil şeyhinin ailesinin mezarlarının ve “türbesinin” bulunduğu alana kadınlar için “bayanlar tüneli” inşa edildi. Bu tünel inşaatında yaşanan göçükte “Cabir” adlı bir çalışan hayatını kaybetti, ailesi konuşmaması için ikna edildi.

-Köye gelen çok sayıda çocuk kayboldu, bir kısmı bulunamadı. Ailesi tarafından zorla Menzil’e getirilen çocuklar arasında köyden kaçmak isterken kaybolanlar da var.



-Köyde eski top sahası olarak adlandırılan alanda bulunan yanmış cesedin üzeri kapatıldı. Olayla ilgili jandarmanın gelip tutanak tutmadığı, olayın üzerinin “ceset hastaneye götürüldü” denilerek kapatıldığı öne sürülüyor.



-Medrese olarak adlandırılan çocuklara ve gençlere eğitim verilen sözde “eğitim” alanlarında intihar vakaları sık sık yaşanıyor. İstanbul’dan ailesinin zoruyla Menzil’e getirilen 14 yaşında bir çocuğun ilaç içerek intihar girişiminde bulunduğu daha sonra midesinin yıkandığı öne sürüldü.



-Ankara’dan Menzil’e gelen bir gencin, cami içerisinde Gavs’ın kafasına kitap fırlatması nedeniyle camide bulunan cemaat mensupları tarafından linç edilmek istendiği de iddia ediliyor. Camiden darbedilerek çıkarılan çocuğun akıbetinin ne olduğu ise belirsiz.



-Köyün içerisinde “Menzil Lahmacun” olarak bilinen dükkânın önünde yol çalışmasında görevli olan, “Seracı Hüseyin ve Mehmet aileleri” olarak bilinen aileye mensup 20-25 yaşındaki bir genç göçük altında kalarak hayatını kaybetti.



-Menzil şeyhinin kardeşi Ahmet Elhüseyni’nin inşaatında çalışan Mustafa Y. isimli şahıs, elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı. Ayrıca köyde pekmezhane olarak adlandırılan ve pekmez üretiminin yapıldığı tesiste çalışan kimyager ve gıda mühendisi de trafodan elektrik bağladıkları esnada yüksek gerilim nedeniyle ağır yaralandı.



-Menzil çiftliğinin inşaatında çalışan Abdullah isimli bir işçi matkap darbesi ile gözünü kaybetti.



-İstanbul’dan Menzil köyüne giden 18-20 yaşlarında bir genç, Menzil camiinden arkadaşının boğazını kesti. Boğazı kesilen çocuk ağır yaralandı. Yaralanan genç uzun bir süre tedavi gördü.



-Menzil köyünde “gençlik merkezi ve medrese” olarak adlandırılan ve çocukları tutulduğu alanda sık sık toplu zehirlenme vakaları yaşanıyor. Menzil köyünden ayrılmak isteyen çocuklar ve gençler tehdit ediliyor. Hatta silahla tehdit edilen gençlerin olduğu da iddia arasında.

SKANDALLARIN ÜZERİ KAPATILIYOR

Cemaat içerisinde bulunan ve konuyla ilgili konuşan bir şahıs ise olayların üzerinin kapatılmasına ilişkin şu ifadeleri kullandı;

“Adıyaman Devlet Hastanesi’nin uzun bir süre başhekimliğini yapan A.K. Menzil mensubuydu. Hastane kayıtlarını o sansürlüyor, gizliyor veya sahte belgeler düzenliyordu. Zaman zaman kayıt dahi tutulmuyordu. Sadece bu hastane değil, neredeyse bölgede tüm hastanelerin yönetim kadrosu Menzil mensuplarından oluşuyor. Bürokrasideki yapılanma nedeniyle istenilen isimler istenilen göreve getiriliyor. Menzil köyü sorumluluk alanında olan jandarma karakolunun komutanı ise Menzil’e yakın bir isimdi. Karakoldaki komutanlar Menzil’de yemek yiyor, sıcak ilişkiler kuruyor ve hatta jandarma karakolunun birçok ihtiyacı Menzil Cemaati tarafından karşılanıyor. Köyde yaşanan olaylar çevrede duyulduğunda ise yalancı şahitlik yöntemleri de kullanılıyor, bu tür yöntem ve ilişkilerle skandalların üzeri kapatılıyor.”