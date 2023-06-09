Kızılay Başkanlığı'na ramak kala Menzil'le ilişkisini inkar etti

Yıllardır Menzil Cemaati Mensubu olduğu iddia edilen Fatma Meriç Yılmaz, Kızılay Başkanı olacağının konuşulmasıyla birlikte inkara Menzil'le ilişkini inkar etmeye başladı.

Kızılay Başkanlığı'na ramak kala Menzil'le ilişkisini inkar etti

Deprem felaketini ardından imza attığı skandallar ile gündemden düşmeyen Kızılay, tartışılmaya devam ediyor.

Kerem Kınık’ın 12 Mayıs’ta Kızılay Başkanlığı görevinden istifa etmesinden ardından Kızılay Yönetim Kurulu, Olağanüstü Genel Kurul'a gitme kararı aldı. Olağanüstü Kızılay kongresinin 9 Temmuz'da Ankara’da düzenleneceği öğrenildi.

Kulislerde konuşulanlara göre, son dakika değişikliği olmazsa Kızılay Başkanlığı koltuğuna uzun bir süredir Kızılay’ın yönetimde yer alan Fatma Meriç Yılmaz’ın oturacak.

Birgün’de yer alan habere göre, Menzil Cemaati’ne mensup olduğu iddia edilen Fatma Meriç Yılmaz’ın, Kızılay’ın Menzil Cemaati mensuplarına verilen ihalelerinde dahli olduğu iddia ediliyor.

"MENZİL'İN KALELERİNDE" ÇALIŞTI

Yıllardır Menzil Cemaati mensubu olduğunu yalanlamayan Yılmaz’a ilişkin dikkatleri çeken bir gelişme yaşandı. Yılmaz’ın Kızılay Başkanı olmasına ramak kala bir açıklama yapan Kızılay Basın Müşavirliği Yılmaz’ın Menzil Cemaati mensubu olmadığını iddia etti.

Kızılay’dan yapılan açıklamada, "Türkiye Kızılay Derneği Genel Başkan Vekili Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz hakkındaki ‘Menzil mensubu’ söylemli haber içeriğinin tamamı mesnetsiz ve iftira niteliğindedir" denildi.

Yılmaz, Menzil’in kalesi olarak nitelendirilen Sağlık Bakanlığı ile Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’nde uzun süre görev yapmıştı. Yılmaz, Menzil Cemaati mensubu olduğu iddia edilen Recep Akdağ’ın bakanlığı döneminde de Sağlık Bakanlığı’nda hızla yükseldi.

15 Temmuz Darbe Girişimi’nin ardından Gülhane Askeri Tıp Akademisi (GATA) Sağlık Bakanlığı'na devredildi. Bakanlık adında devir teslim törenine de Fatma Meriç Yılmaz katıldı.

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