Emniyette Menzil tarikatı referansıyla atama. ‘Cemaatlerin talebiyle atama yapmadım’ diyen Soylu’nun döneminde yapılmıştı

Emniyette Soylu döneminde Menzil tarikatı referansıyla yapılan atamalarla ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. T24 yazarı Tolga Şardan Menzil tarikatı yönetiminin yeni dönem için harekete geçtiğini yazdı.

Emniyette Menzil tarikatı referansıyla atama. ‘Cemaatlerin talebiyle atama yapmadım’ diyen Soylu’nun döneminde yapılmıştı

Son dönemde özellikle sağlık sektöründe etkin olan Menzil tarikatının mensuplarının emniyet teşkilatına da girdiği belirtiliyordu. Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu döneminde Menzil mensubu kişilerin ve tarikatın referans verdiği kişilerin önemli görevlere atandığı kulislere yansımıştı.

Menzil tarikatının durumunun yeni kabinede İçişleri Bakanlığı görevine gelen Ali Yerlikaya döneminde ne olacağı merak konusu oldu.

T24 yazarı Tolga Şardan, Menizlcilerin görevde kalmak için tarikat yönetiminin devreye girdiğini yazdı. Şardan, “FETÖ öncesinde de benzer süreçler yaşanmıştı. Bakalım şimdi işler nasıl olacak?” ifadelerini kullandı.

Tolga Şardan’ın yazısından ilgili bölüm şöyle:

"Her ne kadar Eski Bakan Soylu, cemaatlerden gelen bir tayin talebine imza atmadığını iddia etse de son dönemde özellikle Menzil tarikatının referansı olan emniyetçilerin önemli görevlere atandığı bilinen gerçeklerden.

Doğrudan Menzilci olduğu bilinen isimlerin yanında Menzilci olmayıp tarikattan aldıkları dış destekle teşkilatta aktif görev alan üst düzey emniyet müdürlerinin görevde kalması için tarikat yönetiminin devreye girdiği kaynaklarca ifade ediliyor.

Bu kadroların büyük bir kısmının aynı zamanda Soylu'nun ekibinde yer alması nedeniyle olası tasfiye hareketinden kurtulmak için tarikat yönetiminin devreye girdiği haberleri geliyor.

FETÖ öncesinde de benzer süreçler yaşanmıştı. Bakalım şimdi işler nasıl olacak?"

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