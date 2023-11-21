Menzil Tarikatı şeyhini karşılayan müritler baston şeyhin eline denk gelsin diye uğraştı

Menzil Tarikatı'nın şeyhini karşılamak için heyecanla bekleyen müritler baston tam şeyhin eline denk gelsin diye çaba gösterdi. O anlar sosyal medyada gündem oldu