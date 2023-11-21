Menzil Tarikatı şeyhini karşılayan müritler baston şeyhin eline denk gelsin diye uğraştı

Menzil Tarikatı'nın şeyhini karşılamak için heyecanla bekleyen müritler baston tam şeyhin eline denk gelsin diye çaba gösterdi. O anlar sosyal medyada gündem oldu

KAYNAK: Haber Merkezi
Menzil Tarikatı şeyhini karşılayan müritler baston şeyhin eline denk gelsin diye uğraştı

Menzil Tarikatı'nın şeyhini karşılamak için heyecanla bekleyen müritler baston tam şeyhin eline denk gelsin diye çaba gösterdi. O anlar sosyal medyada gündem oldu

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