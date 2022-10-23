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Menzil Şeyhi torununa masal gibi düğün. Günlerce sürdü binlerce kişi katıldı

Türkiye'de aktif faaliyet gösteren Menzil tarikatının "şeyhi" Abdulbaki Elhüseyn'in torunu Abdülhalim Elhuseyni için Adıyaman'da nişan ve düğün töreni hazırlandı. Şatafatın dikkat çektiği etkinliklere yüzlerce kişinin katıldığı görüldü.

Haber Giriş: 23 Ekim 2022 Pazar - 16:08
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Menzil tarikatının 'şeyhi' torununa Adıyaman'da lüks nişan ve düğün töreni düzenledi

Menzil Şeyhi torununa masal gibi düğün. Günlerce sürdü binlerce kişi katıldı
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Türkiye'de aktif faaliyet gösteren Menzil tarikatının "şeyhi" Abdulbaki Elhüseyn'in torunu Abdülhalim Elhuseyni için yapılan düğünden bazı görüntüleri yayınlandı.

Tarikat mensupları tarafından kaydedilen ve internette paylaşılan görüntülerdeki dikkat çekiciydi.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, tarikatın bulunduğu Menzil köyünde düzenlenen düğünün günlerce sürdüğü belirtildi.

29 Eylül'de nişan töreniyle başlayan ve 6 Ekim'de düğünle biten törene yüzlerce kişi katıldı.

Türkiye'nin birçok ilinde yüzlerce tarikat mensubunun düğün için Adıyaman'a gittiği belirtildi.

Düğündeki lüks ve şatafat tepkiye sebep oldu.

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Tozanlı
23.10.2022 16:16
akp menzil fetö hepsi aynı sırası gelen görevini yapıyor.Yeterki para ve emir gelsin TÜRK milleti ve Cumhuriyetimiz bu karanlik ve yozlaşmada kabuk baģlamış gruhlardan kurtulur inşaallah.. Seçimi bekl  
 
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