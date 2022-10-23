Menzil Şeyhi torununa masal gibi düğün. Günlerce sürdü binlerce kişi katıldı

Türkiye'de aktif faaliyet gösteren Menzil tarikatının "şeyhi" Abdulbaki Elhüseyn'in torunu Abdülhalim Elhuseyni için yapılan düğünden bazı görüntüleri yayınlandı.

Tarikat mensupları tarafından kaydedilen ve internette paylaşılan görüntülerdeki dikkat çekiciydi.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, tarikatın bulunduğu Menzil köyünde düzenlenen düğünün günlerce sürdüğü belirtildi.

29 Eylül'de nişan töreniyle başlayan ve 6 Ekim'de düğünle biten törene yüzlerce kişi katıldı.

Türkiye'nin birçok ilinde yüzlerce tarikat mensubunun düğün için Adıyaman'a gittiği belirtildi.

Düğündeki lüks ve şatafat tepkiye sebep oldu.