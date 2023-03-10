Bakan Yanık depremzede çocukların Menzil tarikatında olduğunu kabul etti. FETÖ’den ders alınmadı mı?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Menzil tarikatına ait köyde depremzede çocukların aileleriyle birlikte kaldığını kabul etti. Yanık, “İnsanlar kendi çocuklarını diledikleri yerde bulundurabilirler, buna da karışacak halimiz yok.” dedi.

FETÖ’den ders almayan AKP iktidarı tarikatların örgütlenmesine göz yummaya devam ediyor. Depremzede çocukların tarikat eline bırakıldığına dair çıkan haberlerin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, dün bir basın toplantısı yaptı.

Toplantıda Menzil tarikatına ait bir köye çocukların aileleri ile birlikte kalmasına ilişkin konuşan Yanık, devletin sorumluluğunu unutarak skandal ifadeler kullandı. Yanık, “Biz de her gün bıkmadan usanmadan bunun cevabını vereceğiz. Bizim Menzil cemaatine ya da x, y, z herhangi bir yere verecek bir çocuğumuz yok ama insanlar kendi çocuklarını diledikleri yerde bulundurabilirler, buna da karışacak halimiz yok. İhmal yoksa istismar yoksa şiddet yoksa bizim görevimiz başlamaz devlet olarak. İnsanların evlerindeki çocuklarına müdahale şansımız bu saydığım sınırların dışında yoktur. Anasının babasının yanında olan bir çocukla ilgili ‘niye şu cemaate, bu cemaate’ diye hesap sorma hakkına kimse sahip değil. Olmadığını da kamuoyuyla paylaşacağız. Biz, çocuklarımızın istismarına asla müsaade etmeyeceğiz.” dedi.

FETÖ’DEN DERS ALINMADI MI?

FETÖ döneminde de çok sayıda çocuk dershanelere gönderildi, FETÖ yurtlarında kaldı. AKP iktidarı FETÖ’nün aktif olduğu dönemde yapılan eleştirelere yıllarca sessiz kaldı. FETÖ’nün 15 Temmuz askeri darbe girişimi sonrası ise AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklama ile ‘yanıldığını’ söyledi.