Yaşar Alptekin'in nikahından ilk kareler ortaya çıktı. Görücü usulüyle tanışmıştı

Bir döneme damga vuran Yaşar Alptekin, görücü usulüyle tanıştığı Nadire Tunca ile evlilik kararı almıştı. Yaşar Alptekin evlendi ve sosyal medyaya ilk kareler de düştü.

Yaşar Alptekin'in nikahından ilk kareler ortaya çıktı. Görücü usulüyle tanışmıştı

Editör: Özge Ceren ÇİMEN

Yaşar Alptekin maneviyata yönelmiş ve gözlerden uzak bir hayat yaşamaya başlamıştı. Nilgün Altınyayla iki kez evlenen ve eşini kanser yüzünden kaybeden Yaşar Alptekin son olarak aradığı aşkı görücü usulü tanıştığı kişide bulmuştu.

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1 sene boyunca kız arkadaşını testten geçirdiğini söyleyen Alptekin sevgilisini "Tesettürlü, öyle denk geldi... Misafirlikte sormadan çay, kurabiye ikram eder. Söze girmez, biz iki bey konuşurken asla söze girmedi. Edepli, söz kesmeyen…." olarak anlatmıştı.

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"Kendime yetebilen biriyim ama yalnız olmuyor eve bir kadın lazım" diyen bir dönemin ünlü oyuncusu Nadire isimli sevgilisiyle evlendi.

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Alptekin, Nadire Tunca ile nikah masasına oturduğunu sosyal medyadan da paylaşarak eşiyle ikinci baharında hayatını birleştirmekten mutlu olduğunu dile getirdi.

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