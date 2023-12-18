Menzil’in liderine 'Beni de götür babam' diye bağırdı. Bu görüntüler Menzil Cemaati’nin camisinde çekildi

Kaynak: Haber Merkezi
Menzil Cemaati’nin camisinde çekilen bir görüntü Türkiye’nin gündemine oturdu. Tarikat liderinin camiye girmesi ile birlikte bir kişinin “Beni de götür babam” şeklide bağırması dikkat çekti.

Menzil Cemaati ile ilgili ortaya çıkan bir görüntü tartışmalara neden oldu. Cemaatin liderinin camiye girmesi ile birlikte bir tarikat mensubunun “Beni de götür babam” şeklinde bağırdığı duyuldu.

Türkiye’de tarikatların varlığı, aldıkları ihaleler ve yaptıkları işler tartışma konusu olmaya devam ediyor. Tarikatların geldiği son nokta ortaya çıkan bir görüntü ile yeniden gündeme geldi.

Oda TV’de yayınlanan videoda Menzil Cemaati’nin lideri kalabalık bir grupla camiye giriş yaptı. Tarikat liderinin camiye girmesi ile birlikte bir kişi ağlayarak “Babam beni de götür yanında” ifadeleriyle seslendi.

Son Haberler
Milyonlarca Covid-19 aşısı imha edildi Gündem
Milyonlarca Covid-19 aşısı imha edildi
Mutluyuz filmi konusu nedir? Mutluyuz fragmanı yayınlandı mı? Magazin
Mutluyuz filmi konusu nedir? Mutluyuz fragmanı yayınlandı mı?
Yılmaz Özdil Bilal Erdoğan'ın babasına hediye ettiği kitaptaki detayı açıkladı. Babası çok kızacak Gündem
Yılmaz Özdil Bilal Erdoğan'ın babasına hediye ettiği kitaptaki detayı açıkladı. Babası çok kızacak
Geyikleri bir yıl önce görenler şarkına döndü. Geyik köy yolunda böyle görüntülendi Yaşam
Geyikleri bir yıl önce görenler şarkına döndü. Geyik köy yolunda böyle görüntülendi
Beşiktaş Rıza Çalımbay kararını verdi. Yapılacak transferler de belli oldu Spor
Beşiktaş Rıza Çalımbay kararını verdi. Yapılacak transferler de belli oldu
Van’da gümrük kaçakçılığı operasyonunda çok sayıda ürün ele geçirildi Gündem
Van’da gümrük kaçakçılığı operasyonunda çok sayıda ürün ele geçirildi
Eskiciden aldığı vazo milyoner yaptı Dünya
Eskiciden aldığı vazo milyoner yaptı