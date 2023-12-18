Menzil’in liderine 'Beni de götür babam' diye bağırdı. Bu görüntüler Menzil Cemaati’nin camisinde çekildi

Menzil Cemaati ile ilgili ortaya çıkan bir görüntü tartışmalara neden oldu. Cemaatin liderinin camiye girmesi ile birlikte bir tarikat mensubunun “Beni de götür babam” şeklinde bağırdığı duyuldu.

Türkiye’de tarikatların varlığı, aldıkları ihaleler ve yaptıkları işler tartışma konusu olmaya devam ediyor. Tarikatların geldiği son nokta ortaya çıkan bir görüntü ile yeniden gündeme geldi.

Oda TV’de yayınlanan videoda Menzil Cemaati’nin lideri kalabalık bir grupla camiye giriş yaptı. Tarikat liderinin camiye girmesi ile birlikte bir kişi ağlayarak “Babam beni de götür yanında” ifadeleriyle seslendi.