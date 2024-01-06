Menzil Tarikatı’ndaki miras kavgasının görüntüleri ortaya çıktı. Kadın - çocuk dinlemediler

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Menzil Tarikatı’ndaki miras kavgasının görüntüleri ortaya çıktı. Kadın - çocuk dinlemediler
Menzil Lideri Abdulbaki Elhüseyni’nin ölmesinin ardından kızışan miras kavgasının görüntüleri gün yüzüne çıktı.

Menzil Cemaati’nin Gavs olarak adlandırılan lideri Abdulbaki Elhüseyni’nin ölmesinin ardından tarikat içinde miras kavgaları başladı.

Cemaatin başına geçen 3 oğul arasındaki kavga her geçen gün derinleşiyor.

Muhammed Fettah ve Muhammed Mubarek Elhüseyni taraftarı tarikat mensupları, Muhammed Saki Elhüseyni taraftarlarını medreseden dışarı attı.

Birgün’den İsmail Arı olayı gündeme getirmişti. Şimdi de olayın görüntüleri ortaya çıktı.

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Videoda Fettah ve Mubarek’e bağlı müritlerin, Muhammed Saki Elhüseyni’ne bağlı cemaat mensuplarına ait eşyaları medresen dışarı attığı görülüyor.

NE OLMUŞTU?

Menzil Tarikatı’nda büyüyen miras kavgasında 2 kardeşe bağlı tarikat üyeleri , Muhammed Saki Elhüseyni taraftarlarını Menzil köyündeki medreseden dışarı attı.

Muhammed Saki Elhüseyni yanlısı cemaat mensuplarına bir bilgilendirme notu da gönderildi.

Notta "Mektep evim - gençlik merkezi binasının içindeki masa, sandalye, halı gibi tüm eşyalar Sultan Şeyh Seyyid Muhammed Saki hazretlerinin rızası olmadan boşaltıldı. Bunun da öncesinde eşya taşıtmak için köydeki sofilere ‘hizmet’ adı altında duyuru yapıldı. Muhammed Saki hazretlerinin bilgisi olmadan resmi karar çıkartıldı ve 2 Ocak 21.00 sularında kurum kapattırıldı.” yazdığı iddia edildi.

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