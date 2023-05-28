Meral Akşener 22:00'de açıklama yapacak

İYİ Parti Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı yardımcısı adayı Meral Akşener, saat 22.00’da İYİ Parti Genel Merkezi'nde basın açıklaması yapacağını duyurdu.

Son resmi verilere göre Erdoğan geçerli oyların yüzde 52.10'unu alırken Kılıçdaroğlu'nun oy oranı yüzde 47,90 oldu.

Sonuçlar sonrası gözler Akşener'in konuşmasına çevrildi.

KILIÇDAROĞLU 21:30'DA AÇIKLAMA YAPACAK

Meral Akşener'in 22:00'da açıklama yapması beklenirken öte yandan Kılıçdaroğlu'nun ise saat 21:30'da açıklama yapacağı açıklandı.

Kulislerden sızan iddialara göre Kılıçdaroğlu'nun istifa edeceği ifade ediliyor.

"SON ANA KADAR SANDIKLARIN BAŞINDA KALIN" DEMİŞTİ

Cumhurbaşkanlığı Seçimi ikinci oylamasının sonuçlarını parti genel merkezinden takip eden Akşener, seçimin hayırlı olmasını dilemişti. Halkın kararı neticesinde bir sonucun ortaya çıkacağını belirten Akşener, "Elbette ki temennimiz bu kararın, bu ucube sistemin değişmesi yönünde çıkmasına dair. Umudumuz, inancımız ve temennimiz var; ama onun ötesinde aracılığınızla şu çağrıyı yapmak istiyorum. Millet İttifakı'nın mensubu tüm sandık müşahitleri, sandık başkanları son ana kadar sandıkların başında kalmalıdır. Eğer herhangi bir yorgunluk belirtisi, herhangi bir problem yaşandığında da hangi partiye mensuplarsa o partinin mutlaka ilgililerini aramalılar. Mutlaka ve mutlaka sandık başlarında herkesin yerinde kalması gerekiyor. Özellikle gençlerden çok müşahit vardı, onların orada kalıp motivasyonlarını yüksek tutmalarını rica ediyorum" ifadelerini kullanmıştı.