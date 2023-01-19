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Akşener’den Davutoğlu’na ziyaret

Meral Akşener, Altılı masa toplantısından önce Ahmet Davutoğlu’nu ziyaret etti.

Haber Giriş: 19 Ocak 2023 Perşembe - 14:36
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Meral Akşener Ahmet Davıtoğlu'nu ziyaret etti

Akşener’den Davutoğlu’na ziyaret
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nu ziyaret etti.

ANKA'da yer alan bilgilere göre, 26 Ocak’taki Altılı Masa toplantısından önce liderler turuna başlayan Akşener, bugün ayrıca Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal’ı ziyaret edecek.

Akşener, yarın CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile 23 Ocak Pazartesi günü de Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'la bir araya gelecek.

İKİNCİ TUR GÖRÜŞMELERİ YAPILMIŞTI

Millet İttifakı’nı oluşturan altı siyasi partinin genel başkanının 13 Şubat 2022 tarihinde başlattığı görüşmelerin ilk tur çalışmaları, Saadet Partisi ev sahipliğinde 21 Ağustos 2022 tarihinde tamamlanmıştı. CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve Demokrat Parti’nin oluşturduğu Altılı Masa’nın ikinci tur görüşmelerinin ilki 2 Ekim’de, CHP Genel Merkezi’nde yapılmıştı.

30 OCAK’TA ORTAK TANITIM TOPLANTISI DUYURUSU

Liderler, 10. buluşmalarını ise 5 Ocak 2023’te Gelecek Partisi Genel Merkezi’nde yapmıştı. Yaklaşık 10 saat süren 10. liderler zirvesinin ardından yapılan açıklamada, “Bugün tamamlama aşamasına getirdiğimiz Geçiş Süreci Yol Haritasını ve Ortak Politikalar Metni’ni, 30 Ocak'ta yapacağımız ortak bir tanıtım toplantısı ile kamuoyunun bilgilerine sunacağız” denilmişti.

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