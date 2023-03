Meral Akşener'den önemli açıklamalar. Canlı yayında Uğur Dündar'ın sorularını yanıtladı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, TV100 ekranlarında usta gazeteci Uğur Dündar'ın gündeme dair sorularını yanıtladı.

Akşener’in açıklamalarından satır başları şöyle:

Bu ülkenin her bir şehrinin her bir ilçesinden Çanakkale’ye gelip savaşmış ülkesi için. Gazi olanlar tekrar İstiklal Savaşı’nda yan yana, omuz omuza savaşmış. Bütün aradaki nifaklara rağmen bu ruh kaldı. Her birinin ardından rahmetle, minnetle eğiliyoruz.

"NEREDE BIRAKTIYSANIZ ORADA DURUYORUM"

- O gün ne söylüyorsam aynı şeyi söylüyorum. Partimizin kuruluşunun anlamı da bu. Demokrasi, hukukun üstünlüğü, şeffaflık, milletin sesini duymak ve duyurmak. O günle bugün arasında hiçbir fark yok, beni nerede bıraktıysanız orada duruyorum.

- Ayrıca bu partili cumhurbaşkanlığı meselesinin yaptığı yanlışlıklar bir insanın bir haftada 36 bin imza atmak zorunda olması ne demek? Aldığım bilgiye göre öyle. Yetkilerin devredilmesi gerekirken bir kişi de toplanması insan haklarına aykırı.

- Cumhurbaşkanlığını kazanmalıyız, ikincisi ise Meclis’i kazanmalıyız. Burada doğru söyleyecek birisine ihtiyaç var. Sonuçta bir 6’lı Masa kuruldu. Adaylık döneminde bir kriz çıktı, sonra tekrar ortak akıl devreye girdi ve bu formül üretildi.

"BU SEÇİMİ MUTLAKA KAZANMALIYIZ"

- ‘Biz bu seçimi mutlaka kazanmalıyız, bu son seçim’ dedim hep. Bir daha parlamenter sistemin konuşulacağı bir seçim olmayacak, şansa bırakamayız, kazanmalıyız.



- Ben, Tayyip Bey veya yakınlarından birinden 1 lira alsam bu masada oturuyor olamam. Bunu herkesin bilmesi gerekir, benim Tayyip Bey’e göz kırpmama gerek yok, gizli saklı bir işe de gerek yok. O partinin kurucuları arasında olmuşum, listeye yazılmadan ayrılmışım.

"BU ÜLKEYE FAYDA SAĞLAYACAĞIZ"

- Benim fırıldaklık yapmaya ihtiyacım yok. Bu dürüstlükte benim ihtiyacım yok. Neden o masaya oturdum ben en başında? O masadan ne aldım? Bana ne verilecek? Ama bu ülkeye biz hakikaten fayda sağlayacağız.



"CHP'YLE ANLAŞARAK OLDU"

- Perşembe günü masadaki sitemden sonra, müzakere yapmak için nefes alma kararı çıktıktan sonra. İki Belediye Başkanımız, Kemal Bey’in bilgisi dahilinde evime geldiler. Kendime dair hiçbir seçeneğin içinde ve yanında olmayacağını söyledim. İki belediye başkanını koşu partneri olarak masaya ben getirmiş oldum ama bunlar CHP’yle anlaşarak oldu. Pazar gecesi ‘2 gün ertelesek sonra konuşsak’ dedim. Mansur Bey ‘Heyecanı ortadan kaldırmayalım, siz bunu hızlandırma konusunda bize yardımcı olun’ dedi.



"6 PARTİNİN İMKANLARIYLA BİR ARAYA GELECEĞİZ"

- Biz gönüllülerimizle, hukukçularımızla ve bu sefer bir şansımız daha var, 6 partinin imkanlarıyla bir araya geleceğiz ve o sandıklar korunacak.

- 6 partinin seçim işleri başkanlarından oluşan bir komisyonumuz var. İki komisyon biri iletişim komisyonu birisi de seçim güvenliği komisyonu, seçim güvenliği komisyonu sürüyor. Çünkü insanları birleştirmek gibi bir durumumuz var.



İNCE'NİN ADAYLIĞI

- Sayın İnce’nin Cumhurbaşkanı adayı olma hakkı mevcuttur. Eğer Millet İttifakı genişleyecekse bu genişleme içerisinde yer almasını tabi ki isterim ama benim bu konuda diğer arkadaşlar adına bir şey söyleme hakkım yok.

"PARTİMİZ AÇISINDAN BU SEFER BİR ŞANSIMIZ VAR"

- Partimiz açısından bu sefer bir şansımız var. Sandık kurullarında bizim arkadaşlarımız resmi olarak görev alacak. 2018’de sadece müşahit koyabilmiştik. Her siyasi parti de müşahit verebilecek. Sandıklardaki üçkağıtlar sandık sayımlarında olur.



"BİR ARKADAŞIMIZ İTİRAZ ETTİ"

- İki Belediye Başkanını koşu partneri olarak masaya ben getirdim ama CHP’yle anlaşarak oldu. Müzakere masası orası, bir arkadaşımız itiraz etti buna hatta bakan olmaları gerektiğine falan gitti iş.

- İYİ Parti olarak kanun teklifi verdik, eğer o geçerli olmuş olsa bu insanların kendi memleketleri için oy kullanabilmesini sağlamak, o bölgeden seçilecek milletvekillerinin sorumluluğu haline de döner, henüz orada bir sonuç alamadık.



İYİ PARTİ'NİN KAMPANYASI

- Bizim kazanacağımızı, Sayın Kılıçdaroğlu’nun 13.Cumhurbaşkanımız olacağına inancımızı bu iki belediye başkanımızın da bu sistemde büyük görev üstleneceğini tescilleyen bir kampanya. 'Birlikte Kazanacağız Tarih Yazacağız' diye bir kampanya.



"İMKANLAR BİRLEŞTİRİLMELİ"

- İster Millet İttifakı belediyesi olsun ister Cumhur İttifakı, o imkanlar birleştirilmeli. Burada yapılan şey rekabet değil, yapılması gereken şey yaralanmış şeylerin önce acısını dindirmek sonra da merhem olmaktır.



- Cumhuriyetimizin en önemli özelliği açı doyurmak, çıplağı giydirmektir. Dolayısıyla kiracılara Belediyeler eliyle sosyal konutlar yapılması ve o insanların ücretsize yakın şekilde oturması lazım.

- ‘Gün yangından mal kaçırma günü değil, yangını söndürme günüdür!‘ Depremzedenin anlık ihtiyaçlarını gidermek hepimizin görevidir. Gün birlik olma günüdür.



- Siyasi partilerin başka siyasi partilerle olan ilişkilerine saygı duyuyoruz. Cumhur ittifakı çok duygusal et ile kemik vaziyetinde. Millet ittifakı ise farklı 6 partinin bir araya geldiği güçlenmiş parlamenter sistemi oluşturan bir sistem.



İYİ PARTİ'NİN OY ORANI

- Oransal olarak bir şey diyemeyeceğim ama 1. turda Cumhurbaşkanlığını alabileceğimize inanıyorum. Hayalim, iddiam 400 elbette ama 360’la 400 vekil alabileceğimize inanıyorum.



KILIÇDAROĞLU'NUN HDP'YLE GÖRÜŞMESİ

- Kılıçdaroğlu sadece HDP’yi değil bütün siyasi partileri dolaşıyor. Onun için o görüşmelerde Cumhurbaşkanı adayı olarak elbette bir sakınca yok. Kürdü de Türkü de hangi etnik aidiyetten kim varsa hepsi bu ülkenin 1. sınıf vatandaşıdır. Bu ülkenin insanlarının en büyük özelliği nüfus cüzdanıdır. Bu ülkenin Anayasa’sı kurumlarla, yapılarla değil bireylerle el sıkışır.



ÖĞRETMEN ATAMASI

- 100 bin öğretmeni iktidar olur olmaz tayin edeceğimizi ve atanamayan öğretmen meselesini bitireceğimizi söyledik. Cumhurbaşkanı adayımız Kılıçdaroğlu da aynı sözü vermiş durumda



"EKONOMİYİ DÜZELTMEMİZ GEREKİYOR"

- Ekonomiyi düzeltmemiz gerekiyor. Ekonomiyi düzeltmemiz için sistemi düzeltmemiz gerekli bunun için hukukun üstünlüğünü sağlamamız gerekiyor bunun için yargıyı özgür bırakmamız gerekiyor. Yani korkusuz, tarafsız ve bağlantısız bir yargı oluşturmamız gerekiyor."