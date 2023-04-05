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Akşener de uzman çavuşlara seslendi: Hiç merak etmeyin, sadece 39 gün kaldı...

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun astsubayların görev tazminatıyla ilgili açıklamasının ardından, İYİ Parti lideri Meral Akşener de uzman çavuşlara seslendi. Akşener, "Kadrolarını, mesleki güvencelerini, kıdemlerini rütbeden sayarak yeni bir sağlık yönetmeliği düzenleyeceğiz. Hiç merak etmeyin, sadece 39 gün kaldı...” dedi.

Haber Giriş: 5 Nisan 2023 Çarşamba - 02:29
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Meral Akşener de uzman çavuşlara seslendi: Hiç merak etmeyin, sadece 39 gün kaldı...

Akşener de uzman çavuşlara seslendi: Hiç merak etmeyin, sadece 39 gün kaldı...
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Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, astsubaylara seslenerek “Sen merak etme kahraman Astsubayım, görev tazminatınızı hak ettiğiniz oranda vereceğim, sizlere de baharlar gelecek." dedi.

Kılıçdaroğlu’nun ardından İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de uzman çavuşlara seslendi. Akşener, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ‘yeni bir sağlık yönetmeliği düzenleyeceklerini’ söyledi.

Akşener, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“HİÇ MERAK ETMEYİN, SADECE 39 GÜN KALDI..."

"Dalgalandığın yerde ne korku ne keder..." diyebiliyorsak eğer, uzman çavuşlarımızın hakkını da teslim edeceğiz. Kadrolarını, mesleki güvencelerini, kıdemlerini rütbeden sayarak yeni bir sağlık yönetmeliği düzenleyeceğiz. Hiç merak etmeyin, sadece 39 gün kaldı...”

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