Kılıçdaroğlu astsubaylara seslendi: Sizlere de baharlar gelecek

Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından astsubaylara seslendi.

Paylaşımında astsubaylara tazminatlarına ilişkin verilen sözlerin tutulmadığını belirten Kılıçdaroğlu, “Sen merak etme kahraman Astsubayım, görev tazminatınızı hak ettiğiniz oranda vereceğim, sizlere de baharlar gelecek." dedi.

Kılıçdaroğlu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“SİZLERE DE BAHARLAR GELECEK”

"Yıllardır Astsubaylara tazminatları ile ilgili sözler verdiler ve tutmadılar. Bay Kemal küçük büyük demeden, her şeyi takip eder, çözümü bilir. Sen merak etme kahraman Astsubayım, görev tazminatınızı hak ettiğiniz oranda vereceğim, sizlere de baharlar gelecek."