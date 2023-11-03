Meral Akşener duyurdu: İYİ Parti'nin Kütahya adayı belli oldu!

Yerel seçimlere 81 ilde kendi adaylarıyla girmeye karar veren İYİ Parti, adaylarını açıklamaya devam ediyor.

KAYNAK: Haber Merkezi
Meral Akşener duyurdu: İYİ Parti'nin Kütahya adayı belli oldu!

TÜRKAY YILDIRIM - KÜTAHYA

Teşkilat Buluşmaları programı kapsamında Kütahya’ya gelen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 2024 yerel seçimleri ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Kütahya ziyaretinde ilk olarak parti binasında partililerle buluşan Akşener, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Zafer Meydanı’nda kurulan İYİ Parti standına gelen Akşener, vatandaş ve esnaflarla sohbet etti.

Cumhuriyet Caddesinde vatandaşlarla bir araya gelen Meral Akşener, bu özel anı efelerin geleneksel zeybek oyunuyla taçlandırdı. Halk oyunları ekibi, coşkulu bir gösteri sunarken Akşener de izleyenler arasında yerini aldı. Gösterinin sonunda Meral Akşener, efeleri uzun süre alkışlayarak takdirini dile getirdi. Gösteriyi izlerken duygusal anlar yaşayan Akşener, Kütahya'nın sıcak karşılama geleneğini en güzel şekilde deneyimlemiş oldu.

Akşener, İYİ Parti Kütahya Belediye Başkan adayının Ahmet Tekdemir olduğunu aktardı.

KÜTAHYASPOR'UN ESKİ BAŞKANI

Daha önce Kütahyaspor kulüp başkanlığı görevini yürüten Tekdemir, halen kadınlar 3.liginde mücadele veren 1922 Dumlupınarspor Kulübü Başkanlığı görevini yürütüyor.

Tekdemir ayrıca İYİ Parti Kütahya İl Başkanlığı Divan Kurulu Üyeliği ve il ARGE başkanlığı görevini de sürdürüyor.

Öne Çıkanlar
POS tefecilerini anında yakalayan bankacılık sistemi Polatgilleri nasıl yakalayamadı?
POS tefecilerini anında yakalayan bankacılık sistemi Polatgilleri nasıl yakalayamadı?
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 3 Kasım Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 3 Kasım Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
MasterChef All Star 138. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 138. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Tolga Şardan tutuklansa da dünya Eppur si Muove... Eppur si Muove ne demektir? Orhan Can yazdı
Tolga Şardan tutuklansa da dünya Eppur si Muove... Eppur si Muove ne demektir? Orhan Can yazdı
Çalışma bakanı utanç duyulacak rakamları açıkladı. Peki bu insanlar ne yapacak? Nasıl evlenecek, ev alacak, araba alacak
Çalışma bakanı utanç duyulacak rakamları açıkladı. Peki bu insanlar ne yapacak? Nasıl evlenecek, ev alacak, araba alacak
Türkiye’deki Suriyelilere ABD’nin gizlice vereceği paradan hükümetin haberi var mı?
Türkiye’deki Suriyelilere ABD’nin gizlice vereceği paradan hükümetin haberi var mı?
Son Haberler
Antalya'da aranan 232 firari yakalandı, 44'ü tutuklandı Gündem
Antalya'da aranan 232 firari yakalandı, 44'ü tutuklandı
Ali Koç 'Başkanlığımda bunu ilk kez yapıyorum' diyerek açıkladı: Bu pisliği temizleyeceğiz Spor
Ali Koç 'Başkanlığımda bunu ilk kez yapıyorum' diyerek açıkladı: Bu pisliği temizleyeceğiz
Fenerbahçe 100 sayı atarak kazandı Spor
Fenerbahçe 100 sayı atarak kazandı
Yavru yaban keçisi ailesine kavuştu Yaşam
Yavru yaban keçisi ailesine kavuştu
Seyir halindeki araçtan atlayarak hayatını kaybetti Gündem
Seyir halindeki araçtan atlayarak hayatını kaybetti
Jandarmadan tarihi eser operasyonu: Bin yıllık 3 adet İncil ele geçirildi Gündem
Jandarmadan tarihi eser operasyonu: Bin yıllık 3 adet İncil ele geçirildi
Samsun'da 3 kişi uyuşturucu ticaretinden gözaltına alındı Gündem
Samsun'da 3 kişi uyuşturucu ticaretinden gözaltına alındı