Meral Akşener duyurdu: İYİ Parti'nin Kütahya adayı belli oldu!

TÜRKAY YILDIRIM - KÜTAHYA

Teşkilat Buluşmaları programı kapsamında Kütahya’ya gelen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 2024 yerel seçimleri ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Kütahya ziyaretinde ilk olarak parti binasında partililerle buluşan Akşener, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Zafer Meydanı’nda kurulan İYİ Parti standına gelen Akşener, vatandaş ve esnaflarla sohbet etti.

Cumhuriyet Caddesinde vatandaşlarla bir araya gelen Meral Akşener, bu özel anı efelerin geleneksel zeybek oyunuyla taçlandırdı. Halk oyunları ekibi, coşkulu bir gösteri sunarken Akşener de izleyenler arasında yerini aldı. Gösterinin sonunda Meral Akşener, efeleri uzun süre alkışlayarak takdirini dile getirdi. Gösteriyi izlerken duygusal anlar yaşayan Akşener, Kütahya'nın sıcak karşılama geleneğini en güzel şekilde deneyimlemiş oldu.

Akşener, İYİ Parti Kütahya Belediye Başkan adayının Ahmet Tekdemir olduğunu aktardı.

KÜTAHYASPOR'UN ESKİ BAŞKANI

Daha önce Kütahyaspor kulüp başkanlığı görevini yürüten Tekdemir, halen kadınlar 3.liginde mücadele veren 1922 Dumlupınarspor Kulübü Başkanlığı görevini yürütüyor.

Tekdemir ayrıca İYİ Parti Kütahya İl Başkanlığı Divan Kurulu Üyeliği ve il ARGE başkanlığı görevini de sürdürüyor.

