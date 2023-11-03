Milletvekili Hatipoğlu istifası sonrası, Akşener'den ilk değerlendirme

Kütahya merkeze bağlı Alayunt Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya gelen Akşener, gazetecilere yaptığı açıklamada, Hatipoğlu'nun istifasını değerlendirdi.

KAYNAK: AA
Milletvekili Hatipoğlu istifası sonrası, Akşener'den ilk değerlendirme

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu'nun partisinden istifasına ilişkin, "Sayın Hatipoğlu'na başarılar diliyorum. Yani benim nasıl karşıladığım değil Eskişehirlilerin nasıl karşıladığı önemli olan. Onları da zaman içerisinde göreceğiz." dedi.

İstifayı bir irade beyanı olarak gördüğünü ve saygı duyduğunu belirten Akşener, şöyle devam etti:

"Bugüne kadar istifa edip gitmiş hiçbir arkadaşımız hakkında konuşmadım. İster milletvekili olsun ister bir üyemiz olsun haklarında bir beyanım olmaz, olmadı. Ama genellikle büyük haksızlıklar.

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Çünkü vicdani bir problem yaşanıyor sonrasında. Büyük haksızlıklarla itham edilerek bir süre sonra konuşmalar başlar.

O zaman gerekli cevapları vermişimdir. Dolayısıyla bugün itibarıyla Sayın Hatipoğlu'na başarılar diliyorum. Yani benim nasıl karşıladığım değil Eskişehirlilerin nasıl karşıladığı önemli olan. Onları da zaman içerisinde göreceğiz."

Akşener, Hatipoğlu'nun "gördüğü lüzum üzerine" ayrıldığı için bu konuda kendisinin söyleyecek bir sözünün olmadığını dile getirdi.

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Hatipoğlu'nun genel seçim öncesi yaptıkları temayül yoklamasından birinci çıktığını hatırlatan Akşener, "Yani bizim üyelerimiz tarafından birinci sırada çıkmış bir arkadaşımız. O nedenle söyleyecek bir sözüm yok. Hayırlısı olsun. Özellikle Eskişehir'deki insanlar değerlendirecek, olumlu veya olumsuz. O konuda yorum yapmama gibi bir prensibim oldu bugüne kadar ve hiç yapmadım." diye konuştu.

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