Meral Akşener emeklilerin ağlanacak halini açıkladı. ‘Kira verirse ölür vermezse aç kalır’

Tamer Gürcan - Kütahya - YENİÇAĞ

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yerel seçim çalışmaları kapsamında Kütahya’daydı. Kütahya genelinde il ve ilçelerde esnaf ve vatandaş ile bir araya gelmek için burada bulunan Akşener, ziyaret sırasında esnafı ve caddedeki dükkanları dolaşarak vatandaşların sıkıntılarını dinledi.

İl Başkanı Nurhan Sunel, belediye başkan adayı ve partililer kendisine eşlik ederken; yerel seçimlerde partisine ve belediye başkan adaylarına destek istedi. Daha sonrasında Afyonkarahisar’da programına devam etmek ve iftara katılmak için şehirden ayrıldı.

Akşener’in konuşmasındaki satır başları şöyle;

BU BİR SAVAŞ DEĞİL

Belediye başkan adayımıza dedim ki; Kütahyalılara yapacağın projeleri anlatacaksın. Kimseyi kötüleyerek, kimsenin vebalini alarak, iftira atarak, dedikodu yaparak yol yürümeyeceksin. Elbette bugünün ahireti var dedim. Bu bir savaş değil. Savaş Gazze’de, savaş Doğu Türkistan’da. Kütahya’da bir savaş yok. Kütahya’da seçmenin düğünü var. Seçmenin bayramı var. Pek çok aday arasında onları yarıştıracaksınız, bir arkadaşımızı seçeceksiniz. Benim sizden talebim; Ahmet Başkanımı seçmenizdir.

Emeklilerin sorunlarını dile getirmesini talep eden bir vatandaşın serzenişi üzerine Akşener; “Onu seçime kadar her gün söyleyeceğim, söyleyeceğim ki belki birileri yapar” ifadelerini kullandı.

ÇİFÇTİNİN YANINDA OLMADILAR

Kendisine iletilen notu okuyan Akşener;

Milletimizin derdi ne? Siyasetçiler ne konuşuyor? Şimdi diyor ki; “Altıntaş ovasındaki çiftçilerimizin size iletmemizi istedikleri bir ton pancarın maliyeti 2 bin 100 TL’dir. Çiftçi batmıştır. Yeni ekilecek pancar kotasını %15 düşürdüler. Çiftçi ne ekeceğini şaşırdı. Buğday 5 lira, arpa 5 lira. Çiftçi odaları, pancar ekiciler kooperatifi ne ekimde ne satımda çiftçinin yanında olmadılar. Bu feryada Genel Başkanım siz cevap verin. Çiftçinin sesi olun diyor çiftçiler.” Bunu hepinizin huzurunda, basınımızın eliyle inşallah Sn Erdoğan’a duyuracağız.

"KİRA VERİRSE ÖLÜR, KİRA VERMEZSE DE AÇ KALIR"

Ben bu seçime girerken 3 konuyu devamlı konuştum. Birincisi emekliler. Emekliler aç. 10 bin TL emekli maaşı alan bir insan bir evi geçindiremez. Kira verse ölür, kira vermese de aç kalır.

MÜLAKATI DERHAL KALDIRACAKSIN.

İkinci sırada atanamayan öğretmenler var. Türkiye’de pek çok okul açıldı. Çocuklarımız kazandılar gittiler. Aileler rızıklarından kestiler ve o çocukları okuttular. Mezun oldular çocuklar; neymiş öğretmen fazlasıymış. Kim yetiştirdi? Sen yetiştirdin kardeşim. 2023 seçimlerine giderken Cumhuriyet’in 100.yılında 100 bin öğretmen tayin edeceğiz dedik. Seçimi kazandı abiler, derhal unuttular. Bu 100 bin öğretmeni derhal tayin edeceksin.

Üçüncüsü mülakatın kaldırılması. Bunu da herkes söyledi. Her şehirde görüyorum. Şu an aramızda da var. 87 puanlı çocuğu mülakatta elenmiş 73 puanlı arkadaş mülakatta tayin etmiş. Bu mülakat meselesini derhal kaldıracaksın.

"ENGELLİLERİN MAAŞLARI 7 BİN 500 TL’YE ÇIKARILMALIDIR"

Bir de engellilerin durumu. Engellilerin evde bakımına yönelik maaşlar 12 bin 500 TL’ye çıkarılmalıdır. Engelli maaşları 7 bin 500 TL’ye, evde bakım ücretleri 12 bin 500 TL’ye çıkarılmalıdır. Biz bunları konuşacağız, konuşmalıyız. Onun dışında; o şucu bu bucu deyip sizi birbirine düşürüp, çırak çıkarıyorlar. O nedenle; siz veli nimetsiniz. Seçmen, millet veli nimettir. En iyi hizmet edecek partiye, en iyi hizmet edecek adaya oy vermenizi sizden istirham ediyorum.