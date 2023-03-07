﻿Meral Akşener Habertürk'e konuk oluyor

Millet İttifakı'nın adayını Kemal Kılıçdaroğlu olarak açıklamasından sonra siyasetin gündemi adaylığa yöneldi.
İYİ Parti Genel başkanı Meral Akşener, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Habertürk'te 21.00'da Fatih Altaylı'nın sunduğu programda gündeme dair açıklamalarda bulunacağını ifade etti.
Meral Akşener'in açıklamaları şu şekilde:
"7 Mart Salı (bugün) 21:00’de Habertürk ekranlarında Fatih Altaylı’nın sorularını yanıtlayacağım.
Son gelişmelere ve gündeme dair konu başlıklarını konuşacağız."
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