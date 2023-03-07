İmamoğlu ve Yavaş'tan ortak mesaj: Akşener'e teşekkür ettiler

Saadet Partisi Genel Merkezi’nde yaptığı toplantının ardından Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, ittifakın Cumhurbaşkanı adayının CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu açıkladı.

Kılıçdaroğlu’nun adaylığının ilan edilmesinin ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Millet İttifakı’na yeniden dönen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e teşekkür etti.

İmamoğlu ve Yavaş, sosyal medya hesaplarından paylaştıkları ortak mesaja Akşener'i de etiketleyerek, şunları yazdı:

"Milletimizin arzusu doğrultusunda, ittifakımızın bir bütün halinde yola devam etmesi son derece önemliydi. Bu doğrultuda bugün bizleri ağırlayan ve Samimi bir istişarede bulunan İyi Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener'e teşekkürü borç biliriz"