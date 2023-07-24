Meral Akşener Mansur Yavaş ile görüştü

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile partisinin genel merkezinde bir araya geldi.
Görüşmenin içeriğine dair henüz bir açıklama yapılmadı.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile bir görüşme gerçekleştirdi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile partisinin genel merkezinde bir araya geldi.
Görüşmenin içeriğine dair henüz bir açıklama yapılmadı.