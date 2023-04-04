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Akşener'in kediyi sevdiği sıcak anlar sosyal medyada gündem oldu

Meral Akşener’in sosyal medyada ‘Pasaklı’ diye seslendiği bir kediyi sevdiği anlar gündem oldu.

Haber Giriş: 4 Nisan 2023 Salı - 11:20
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Akşener'in kediyi sevdiği görüntü gündem oldu

Akşener'in kediyi sevdiği sıcak anlar sosyal medyada gündem oldu
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Editör: Ufuk Cingöz

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in bir kediyi sevdiği anlar viral oldu.

Pasaklı diye sevdiği kediyi öpmelere doyamadığı o samimi anlar yüzlerce beğeni aldı.

Hayvanlara olan sevgisiyle de bilinen Akşener’in neşeli anları izleyen herkesi güldürdü.

Öte yandan Akşener, 2018’te cinsel istismara uğrayan kedi ‘Cedric’i evlat edinmişti.

HAYVANLARA OLAN SEVGİSİYLE MİLYONLARIN GÖNLÜNÜ KAZANDI

Akşener açıklamasında, “Zor zamanlar geçirmiş olan kedimiz artık yeni evinde. Düzenleyeceğimiz hayvan haklarını koruma kanunu ile hayvana eziyet, tecavüz ve kötü muameleye karşı caydırıcılığı olan önlemler alacağız. Allah'ın sessiz kulları da inşallah iyi olacak.” İfadelerini kullanmıştı.

Bir başka açıklamasında Akşener “Biliyorsunuz hayvanlar benim için çok kıymetli. Dünya Sokak Hayvanları gününde sokaklarda huzurla, sağlıkla yaşayabilmeleri için çaba sarf eden, onlara evlerini açıp sıcak bir yuva veren herkese sevgilerimi, şükranlarımı sunuyorum. Onlara İYİ bakalım.” demişti.

 

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