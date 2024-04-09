Meral Akşener YSK’ya hangi adayla birlikte gitti? Kongre öncesi çok konuşulacak hamle

İYİ Parti’nin Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Enver Yılmaz, seçimlerde usulsüzlük olduğu iddiasıyla Yüksek Seçim Kurulu önünde basın açıklaması yaptı.

Yılmaz’a çok sayıda İYİ Parti yöneticisi de destek vermeye gitti. Başta İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener olmak üzere Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu ve İYİ Parti TBMM Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu da Yılmaz’ın yanında bulundu.

Dervişoğlu’nun adaylığını açıklamasının ardından Akşener ile yan yana gelmesi dikkat çekti.

Dervişoğlu, adaylık duyurusu yaparken Akşener’in ‘hayır duasını’ alacağını belirtmişti.

Bugün Nagehan Alçı’ya konuşan Dervişoğlu, “Akşener’den hayır duası aldınız mı?” sorusuna “Evet” yanıtı vermişti.