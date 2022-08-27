Meral Akşener'e Kadıköy'de Fenerbahçe forması hediye edildi

ARZU BAŞLANTI - İSTANBUL / KADIKÖY
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul’un Kadıköy ilçesinde ‘Sanatçı buluşması' öncesinde yurttaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Akşener'e Fenerbahçe forması hediye edildi. Yurttaşlar, Akşener'e "Başbakanım" diyerek yoğun ilgi gösterdi. Akşener, yurttaşlarla selamlaştı ve fotoğraf çektirdi. Akşener, ardından sanatçılarla bir araya geldi.
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