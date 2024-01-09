Mercedes 2030 yılına kadar imzaladı

Takımların yaptığı açıklamaya göre, aralarındaki anlaşma uzatıldı.

Williams, 2026-2030 arasında da Mercedes'in güç ünitelerini kullanmaya devam edecek.

Mercedes, turbo-hibrit döneminin başladığı 2014'ten beri Williams'a motor sağlıyor.

Yeni anlaşmayla, 2026'da yapılacak teknik değişiklikleri de kapsayacak şekilde ortaklığı genişletecek ve ileri seviyeye taşıyacak.

Formula 1'in gelecekteki güç üniteleri, sadece yüzde yüz sürdürülebilir yakıtla çalışacak ve elektrik sistemleri daha yüksek performans için geliştirilecek.