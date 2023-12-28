Mercedes Milli Voleybol takımlarını zafere taşıyacak

Kazandıkları zaferlerle dünya birinciliğine yükselen ve 2024’te düzenlenecek Paris Olimpiyatları’na katılmaya hak kazanan Türk Kadın Milli Voleybol Takımı ve CEV Avrupa Altın Ligi ve Challenger Cup Şampiyonu olan Türk Erkek Milli Voleybol Takımı, yeni başarılara Mercedes Benz Türk’ün kendileri için özel olarak tasarladığı otobüsle ulaşacak.

Mercedes-Benz Türk, Türkiye Voleybol Federasyonu’yla bir işbirliği yaptı ve bu kapsamda Voleybol Milli Takımları Resmi Ulaşım Sponsorluğunu üstlendi. İşbirliği 2023’ün ağustos ayında başladı. Sporcuların ihtiyaç, konfor ve güvenliğini sağlayacak biçimde tasarlanan takım otobüsleri, kadın ve erkek milli voleybol takımlarını başarıdan başarıya taşıyacak.

“ÜLKEMİZDE SPORU KARARLILIKLA DESTEKLİYORUZ”

Ağır ticari araç sanayisinin öncüsü olan Mercedes-Benz Türk’ün, gerçekleştirdiği sponsorluk anlaşmalarıyla uzun yıllardır farklı branşlardaki takımları desteklediğinin altını çizen Mercedes-Benz Türk İcra Kurulu Başkanı Süer Sülün şu açıklamada bulundu:

“Biz; Mercedes-Benz Türk olarak 56 yıldır Türkiye’de faaliyet gösteriyoruz. Türkiye’nin en büyük ağır ticari araç üreticisi olarak, faaliyet ve operasyonlarımızla her zaman gurur duyuyoruz. Ancak bununla da yetinmiyoruz. Tüm faaliyetlerimizin yanına sosyal faydayı da ekliyoruz. Üretmenin yanı sıra ülkemizi ileriye taşımanın ancak sanat, spor ve eğitim alanlarında uluslararası standardı yakalamakla mümkün olacağını biliyoruz. Bu bilinçle milli sporcularımızı yirmi beş yılı aşkın süredir başarıya taşıyor, ülkemizde sporu kararlılıkla destekliyoruz. Bu yıl da, Türkiye Voleybol Federasyonu ile başlayan spor sponsorluğumuz kapsamında, Voleybol Milli Takımları Resmi Ulaşım Sponsorluğunu üstlendiğimiz için mutluyuz. Cumhuriyet’imizin 100. yılında, spor alanında dünya standartlarında bir yere sahip olduğumuzu, kazandıkları uluslararası başarılarla gösteren A Milli Kadın ve Erkek Voleybol Takımlarımıza tebriklerimi sunuyorum. Mercedes-Benz Türk olarak Filenin Sultanları ve Filenin Efeleri’nin bundan sonraki başarı yolculuklarında da yanlarında olmaya devam edeceğiz.”

“SIRADA OLİMPİYAT MADALYASI VAR”

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ise hem erkek hem de kadın Milli Voleybol Takımlarımızın bu yaz elde ettikleri başarılarla tüm Türkiye’yi gururlandırdığını vurguladı.

Mehmet Akif Üstündağ, “Filenin Sultanları, bu yaz katıldığı tüm organizasyonlarda şampiyon olarak dünya sıralamasında 1 numaraya yükseldi ve Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’na katılma hakkı elde etti. Filenin Efeleri de Avrupa Altın Ligi’nde şampiyon olarak katıldığı Challenger Kupası’nda bir ilki başararak şampiyon oldu ve Milletler Ligi’ne katılma hakkı kazandı. 2024 yılında hem kadın hem erkek Milli Takımlarımızla Milletler Ligi’nde mücadele edeceğiz. Hiçbir başarı tesadüf değil. Bu başarılar için çok çalışıyoruz. Şimdi hedefimiz; hem kadın hem de erkek Milli Takımlarımızla olimpiyatlara katılmak. Olimpiyatlarda kürsüde yer alarak madalya kazanmak istiyoruz. Türk sporunda bir ilki daha gerçekleştireceğimize yürekten inanıyorum. Mercedes-Benz Türk’e bu önemli yolculukta bize eşlik ettikleri ve sporcularımıza destek verdikleri için çok teşekkür ediyoruz. Bu desteğin uzun yıllar devam etmesini temenni ediyoruz” sözlerini iletti.