Ebrar Karakurt'un Rus güzelle olay dansı. Gözlerinizi alamayacaksınız

Rusya'nın Lokomotiv Kaliningrad takımında oynayan milli voleybolcu Ebrar Karakurt fırtına gibi esiyor.

Takımının en büyük gücü olan Ebrar Karakurt, sayı rekorları kırıyor.

Rusya'da geniş bir hayran kitlesi kazanan Ebrar Karakurt'un her sayısında salonda erik dalı çalıyor ve herkes bir anda kalkıp oynamaya başlıyor.

Ebrar Karakurt'un son olarak takım arkadaşıyla dansı olay oldu.

Rus güzel Yulia Brovkina ile sırt sırta veren Ebrar Karakurt'un dansı kısa sürede binlerce beğeni aldı.

İşte görenlerin gözlerini alamadığı o dans: