Bursa’da mercek bulutu görenleri meraka düşürdü. Oval yapısıyla UFO’ya benzetilen mercek bulutu nasıl oluştuğu arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Mercek bulutu nedir, nasıl oluşur? Bursa’daki mercek bulutu nasıl oldu?

Mercek bulutu adı verilen oval bulutlar Bursa’da görüntülendi. Kentin birçok yerinden görüntülenebilen oval yapıdaki bulutun yüzlerce fotoğrafı paylaşıldı. Mercek bulutu adı verilen bu bulutun ne olduğu merak ediliyor. Peki, Mercek bulutu nedir, nasıl oluşur?

MERCEK BULUTU NEDİR VE NEDEN OLUŞUR?

Mercek bulutu için uzmanlar görüntülenen mercek bulutun nadir görülen bir bulut çeşidi olduğunu belirtiyor.

Mercek bulut adı verilen bu çeşit, engebelerden kaynaklanan rüzgar dalgalanmalarının bir sonucu olarak oluşuyor. Engebenin aşağıda kalan tarafında aşağı doğru hareketli türbülansın olduğunu gösteriyor.

Fön rüzgarlarının görüldüğü her türlü coğrafi alanda bu tür mercek bulutların görülebileceği belirtiliyor.

Mercek bulutu orografik bir olayın sonucudur.

Mercek terimi daha çok cirrocumulus, altocumulus ve stratocumulus tipi bulutlarla beraber kullanılır.