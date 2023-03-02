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Mercimek çorbasındaki büyük tehlike. Pişirdikten sonra sakın bunu yapmayın

Mercimek çorbasını yeniden ısıtırken, her tarafının iyice sıcak olmasına dikkat ederek ve bir defadan fazla tekrar ısıtmamanız önerildi. Mercimek çorbasının bu şekilde yapılmadan ısıtılması durumunda bakteri ürettiği bildirildi.

Haber Giriş: 2 Mart 2023 Perşembe - 16:13
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Mercimek çorbasındaki büyük tehlike

Mercimek çorbasındaki büyük tehlike. Pişirdikten sonra sakın bunu yapmayın
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Mutlaka buzdolabında saklanması gereken gıdalar vardır. Pişmiş yiyecekleri dondurduğumuzda uzun süre dayandığını biliyoruz, ancak buzdolabında bu süre oldukça azalıyor. Dondurulduklarında, ürünlerin uzun süre dayandığını biliyoruz, peki onları buzdolabında tuttuğumuzda ne oluyor? Aynı şekilde korunabiliyorlar mı? Ne kadar süre sağlıklı kalabiliyorlar?

MERCİMEK ÇORBASI İKİ KEZ ISITILIR MI?

Yiyecekleri yeniden ısıtırken, her tarafının iyice sıcak olmasına dikkat edin ve bir defadan fazla tekrar ısıtmayın. Sofrada yediğiniz yemeğin kalan bölümünü buzdolabında saklamalısınız. Ertesi veya takip eden günlerde soğumuş yemeğin sadece yenilebilecek kadar olan bölümü ısıtmak gerekir.

DÜNDEN KALAN ÇORBA NASIL ISITILIR?

Oda sıcaklığında bekleyen yemekler 2 saat sonra bakteri üretmeye başlar. Bu yüzden çorbaları tencereye koyup kapağını kapatın ve buzdolabında muhafaza edin. Çorbayı ısıtmadan önce içerisine bir miktar su ekleyin. Ardından kısık ateşte ısıtabilirsiniz.

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