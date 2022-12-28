Mercimek çorbasının faydaları. Adeta şifa deposu

İnsanların hem hastalanmamak hem de hastalıklardan korunmak için doğal besinlere yönelmesi dikkat çekti. Bu süreçte çoğu hastalıktan koruyan Türk sofralarının baş tacı olan mercimek çorbası dikkatlerden kaçmadı. Mercimek çorbası ile ilgili detaylar haberimizde…

MERCİMEK NEDİR?

Mercimek, baklagiller familyasında yer alan Lens cinsine dâhil 4 türden biridir. Lens cinsi içinde bulunan tüm türler, mercek şekilleri ve yenilebilir tohumları sebebiyle topluca "mercimekler" olarak anılsa da Lens culinaris "mercimek" denildiğinde en çok akla gelen ve en sık tüketilen mercimek türüdür.

MERCİMEK ÇORBASININ FAYDALARI

-Kandaki kötü kolesterol düzeyini düşürür. Böylece kalp krizi geçirme riskini azaltır

-Bağışıklık sitemini kuvvetlendirerek, kişiyi her türlü hastalıktan korur

-Yüksek oranda lif içermesi nedeniyle mercimek şeker hastaları için değerli bir besindir: Çünkü insülin ve kan şekerini düşürür.

-Zayıflamak isteyenler yemekten önce bir porsiyon mercimek çorbası tüketebilir. Böylece uzun süre tokluk hissi oluşacak ve daha az yemek yiyeceksiniz

-Mercimeğin besin değeri de yüksek olduğu için beyin ve vücut gelişimi için önemlidir

-Yüksek lif içeriğiyle kalın bağırsakların çalışmasını düzene sokar.

-Hemorot ve diğer kalın bağırsak sorunlarında iyileştirici etkiler yapar.

-Mercimek çekirdeği yüksek orandaki demir ve folk ast nedeniyle kansızlığı önler.

-Zengin potasyum içermesi nedeniyle yüksek tansiyonu düşürücü etkiler yapar.

-Mercimek çekirdeği maddelerle bedenin kansere yakalanma riskini azaltır.

-Mercimek çorbası içtiğinizde kuru baklagiller tüketmiş olur ve posa alımınızı da artırmış olursunuz

MERCİMEK ÇORBASI NASIL YAPILIR?

Malzemeler

1 su bardağı kırmızı mercimek

1 adet soğan

2 diş sarımsak

1 yemek kaşığı sıvı yağ

1 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı un

7 su bardağı su

Tuz, kimyon, karabiber

Yapılışı

Çorbanızın yapılışı için öncelikle soğanı küçük küçük doğrayın ve 1 yemek kaşığı sıvı yağ ve 1 yemek kaşığı tereyağı ile tencereye alın.

Tuzunu da eklediğiniz soğanlarınızı orta ateşte yavaş yavaş kavurun.

Soğanınız kavrulurken kırmızı mercimeğinizi sudan geçirin ve yıkayın. Sarımsakları da küçük küçük doğrayıp, kırmızı mercimekler ile beraber soğanın üzerine ekleyin ve hepsini 5 dakika boyunca beraber kavurun.

Tencerenize suyunuzu da ekledikten sonra mercimekleriniz iyice açılıp yumuşayana kadar pişirmeye bırakın.

Çorbanızı pişirmeye bırakın ve unlu terbiyesini hazırlayın. 1 yemek kaşığı tereyağını bir tavaya alın ve eriyince üzerine unu ekleyip köpük köpük olana kadar kavurun.

Unun kokusu çıkıp iyice kavrulduktan sonra çorbanıza ekleyin ve iyice karıştırın.

Çorbanız kaynamaya başladıktan sonra pürüzsüz olana kadar blenderdan geçirin.

Blenderdan geçirdiğiniz çorbanıza baharatlarını da ekledikten sonra bir iki taşım daha kaynatıp altını kapatın.

İstediğiniz gibi süsleyip sıcak servis edebilirsiniz.

MERCİMEK ÇORBASINDA HANGİ VİTAMİNLER VAR?

Besin değeri yüksek mercimek çorbasında birçok vitamin bulunuyor. Özellikle bu besinde C, A, B, D ve B12 vitaminlerinin yüksek oranda yer aldığını söyleyebiliriz. Bunların yanı sıra; Fosfat, Sodyum, Potasyum ve Magnezyum açısından zengin vitaminler de yer alıyor. Vitamin deposu olan mercimek çorbası, kişiyi hastalıklardan korur.

MERCİMEK ÇORBASI BESİN DEĞERLERİ NELERDİR?

Uzun süreli tokluk hissi yaratan mercimek çorbası, zengin lif içeriğine sahiptir. Besin değerinin de fazla olduğu bu sağlıklı çorba, özellikle kış aylarının vazgeçilmezidir. Bir porsiyon kırmızı mercimek çorbası ortalama 84 kaloridir. Bu çorbanın içerisinde Karbonhidrat (8,98 g), Protein (3,75 g), Yağ (3,25 g), Lif (2,74 g), Kalsiyum (22,66 mg), Potasyum (180,55 mg), Sodyum (384,13 mg), Demir (0,88), A Vitamini (703,77 ui) ve C Vitamini (1,83 mg) bulunur. Oldukça zengin bir besin içeriğe sahip mercimek çorbası yeterli tüketimde kişiyi birçok hastalıklarda korumaktadır.