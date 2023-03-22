22 Mart 2023 Çarşamba
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Antik zombi virüsü yeniden canlandırıldı. 50 bin yıl sonra bile bulaşıcı

50 bin yıllık antik zombi virüsleri yeniden canlandırıldı. İklim değişikliği nedeniyle çözünen virüslerin insan, hayvan ve bitki sağlığına zarar verip vermeyeceğine dair açıklamalar yapıldı.

Haber Giriş: 22 Mart 2023 Çarşamba - 16:30
Takip Et

Bulaşıcı antik zombi virüsü yeniden canlandırıldı

Antik zombi virüsü yeniden canlandırıldı. 50 bin yıl sonra bile bulaşıcı
+
Aa
-

Bilim insanları donmuş topraktaki (permafrosttaki) antik ‘zombi’ virüslerini yeniden canlandırdığını duyurdu.

Virüslerin hala tek hücreli amipleri enfekte edebildiği ortaya çıktı.

Bilim insanları tarafından yapılan açıklamaya göre virüslerin hayvanlara ya da insanlara bulaşıp bulaşmayacağı konusunda net bir veri bulunmamakla birlikte permafrost virüslerinin bir halk sağlığı tehdidi olarak görülmesi gerektiğinin altı çizildi.

Permafrost Kuzey Yarımküre’deki arazinin %15’ini kapsamasıyla bilinirken iklim değişikliği nedeniyle permafrost hızla çözündü. Virüs ve bakterilerden tüylü mamut ve kusursuz bir şekilde korunmuş mağara ayılarına kadar bir sürü antik kalıntıyı gün yüzüne çıktı.

EN GENÇ ÖRNEKLERDEN BİRİ TÜYLÜ MAMUT CESEDİNDE BULUNDU

Bazı bilim insanları, iklim değişikliğinin kuzey kutup bölgesini ısıtmasıyla, eriyen permafrostun binlerce yıldır canlılarla temas etmemiş antik virüsleri serbest bırakabileceğinden korktuğunu belirtti. Ancak bitkiler, hayvanlar ve insanların bunlara karşı bağışıklığı olmayabilir.

‘ZOMBİ’ VİRÜSLER BİR KERE ORTAYA ÇIKTIKTAN SONRA NASIL BULAŞIR?

Bilim insanları 18 Şubat’ta Virüs dergisinde yayınlanan son makalelerinde “Bu, yanlış bir şekilde, bu tür olayların nadir olduğunu ve zombi virüslerinin bir halk sağlığı tehdidi olmadığını gösteriyor.” dedi.

Claverie CNN’e, bu amiplere bulaşan virüsleri, permafrostta bulunabilecek tüm diğer olası virüslerin vekili olarak düşündüklerini söyledi.

“Pek çok başka virüsün izine rastladık, orada olduklarını biliyoruz; fakat hala canlı olup olmadıklarından emin değiliz. Yine de bizim çıkarımımız şu: Eğer amip virüsleri hala hayattaysa, diğer virüslerin de hala hayatta olmaması ya da kendi konaklarına bulaşmaması için bir neden yok.”

ANTİK BAKTERİLER ÇOKTAN ÇÖZÜLEREK HAYATA GERİ DÖNÜYOR OLABİLİR

Sadece virüsler değil, antik bakteriler de permafrostun çözünmesiyle iki milyon yıl sonra ilk kez serbest kalmış ve yeniden canlanmış olabilir.

Bilim insanları, 2016’da Sibirya’da gerçekleşen, insanlar ve ren geyiklerini etkileyen şarbon salgınları ortaya çıktığında olanın da bu olduğunu düşünüyor.

Calverie’nin makalesine göre bu, “daha acil bir halk sağlığı sorunu” olabilir.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Pakistan'da 7.7 büyüklüğünde deprem
1
﻿Pakistan'da 7.7 büyüklüğünde deprem
﻿Pakistan'da 7.7 büyüklüğünde deprem
﻿Trabzonspor efsanesi Ünal Karaman siyasete atıldı
2
﻿Trabzonspor efsanesi Ünal Karaman siyasete atıldı
﻿Trabzonspor efsanesi Ünal Karaman siyasete atıldı
﻿Seçime sayılı günler kala Türkiye'nin ünlü bankası satıldı
3
﻿Seçime sayılı günler kala Türkiye'nin ünlü bankası satıldı
﻿Seçime sayılı günler kala Türkiye'nin ünlü bankası satıldı
﻿Bu araç piyasanın altını üstüne getirebilir. Renault'tan 2. el araç fiyatına sıfır otomobil
4
﻿Bu araç piyasanın altını üstüne getirebilir. Renault'tan 2. el araç fiyatına sıfır otomobil
﻿Bu araç piyasanın altını üstüne getirebilir. Renault'tan 2. el araç fiyatına sıfır otomobil
﻿Şahan Gökbakar Kızılay Başkanı'nı köşeye sıkıştırdı. Kızılay'ın maden suyu üretim tesisinin halini paylaştı
5
﻿Şahan Gökbakar Kızılay Başkanı'nı köşeye sıkıştırdı. Kızılay'ın maden suyu üretim tesisinin halini paylaştı
﻿Şahan Gökbakar Kızılay Başkanı'nı köşeye sıkıştırdı. Kızılay'ın maden suyu üretim tesisinin halini paylaştı
﻿Son seçim anketi açıklandı. Kılıçdaroğlu ile Erdoğan arasında fark açıldı
6
﻿Son seçim anketi açıklandı. Kılıçdaroğlu ile Erdoğan arasında fark açıldı
﻿Son seçim anketi açıklandı. Kılıçdaroğlu ile Erdoğan arasında fark açıldı
﻿Ece Erken'den itiraf gibi paylaşım. Mutlu değilim
7
﻿Ece Erken'den itiraf gibi paylaşım. Mutlu değilim
﻿Ece Erken'den itiraf gibi paylaşım. Mutlu değilim
﻿Serhat Öztaşdelen Altınordu'dan İspanya'ya gidiyor. İlk temaslar kuruldu
﻿Serhat Öztaşdelen Altınordu'dan İspanya'ya gidiyor. İlk temaslar kuruldu
﻿Serhat Öztaşdelen Altınordu'dan İspanya'ya gidiyor. İlk temaslar kuruldu
﻿Batı Şeria ve Kudüs'te 1'i yaralı 29 Filistinli İsrail güçleri tarafından gözaltına alındı
﻿Batı Şeria ve Kudüs'te 1'i yaralı 29 Filistinli İsrail güçleri tarafından gözaltına alındı
﻿Batı Şeria ve Kudüs'te 1'i yaralı 29 Filistinli İsrail güçleri tarafından gözaltına alındı
﻿Meral Akşener Karamollaoğlu ile görüştü
﻿Meral Akşener Karamollaoğlu ile görüştü
﻿Meral Akşener Karamollaoğlu ile görüştü
﻿Samsun'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 4 kişi yakalandı
﻿Samsun'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 4 kişi yakalandı
﻿Samsun'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 4 kişi yakalandı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.