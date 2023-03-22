Antik zombi virüsü yeniden canlandırıldı. 50 bin yıl sonra bile bulaşıcı

Bilim insanları donmuş topraktaki (permafrosttaki) antik ‘zombi’ virüslerini yeniden canlandırdığını duyurdu.

Virüslerin hala tek hücreli amipleri enfekte edebildiği ortaya çıktı.

Bilim insanları tarafından yapılan açıklamaya göre virüslerin hayvanlara ya da insanlara bulaşıp bulaşmayacağı konusunda net bir veri bulunmamakla birlikte permafrost virüslerinin bir halk sağlığı tehdidi olarak görülmesi gerektiğinin altı çizildi.

Permafrost Kuzey Yarımküre’deki arazinin %15’ini kapsamasıyla bilinirken iklim değişikliği nedeniyle permafrost hızla çözündü. Virüs ve bakterilerden tüylü mamut ve kusursuz bir şekilde korunmuş mağara ayılarına kadar bir sürü antik kalıntıyı gün yüzüne çıktı.

EN GENÇ ÖRNEKLERDEN BİRİ TÜYLÜ MAMUT CESEDİNDE BULUNDU

Bazı bilim insanları, iklim değişikliğinin kuzey kutup bölgesini ısıtmasıyla, eriyen permafrostun binlerce yıldır canlılarla temas etmemiş antik virüsleri serbest bırakabileceğinden korktuğunu belirtti. Ancak bitkiler, hayvanlar ve insanların bunlara karşı bağışıklığı olmayabilir.

‘ZOMBİ’ VİRÜSLER BİR KERE ORTAYA ÇIKTIKTAN SONRA NASIL BULAŞIR?

Bilim insanları 18 Şubat’ta Virüs dergisinde yayınlanan son makalelerinde “Bu, yanlış bir şekilde, bu tür olayların nadir olduğunu ve zombi virüslerinin bir halk sağlığı tehdidi olmadığını gösteriyor.” dedi.

Claverie CNN’e, bu amiplere bulaşan virüsleri, permafrostta bulunabilecek tüm diğer olası virüslerin vekili olarak düşündüklerini söyledi.

“Pek çok başka virüsün izine rastladık, orada olduklarını biliyoruz; fakat hala canlı olup olmadıklarından emin değiliz. Yine de bizim çıkarımımız şu: Eğer amip virüsleri hala hayattaysa, diğer virüslerin de hala hayatta olmaması ya da kendi konaklarına bulaşmaması için bir neden yok.”

ANTİK BAKTERİLER ÇOKTAN ÇÖZÜLEREK HAYATA GERİ DÖNÜYOR OLABİLİR

Sadece virüsler değil, antik bakteriler de permafrostun çözünmesiyle iki milyon yıl sonra ilk kez serbest kalmış ve yeniden canlanmış olabilir.

Bilim insanları, 2016’da Sibirya’da gerçekleşen, insanlar ve ren geyiklerini etkileyen şarbon salgınları ortaya çıktığında olanın da bu olduğunu düşünüyor.

Calverie’nin makalesine göre bu, “daha acil bir halk sağlığı sorunu” olabilir.